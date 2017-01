Dagur Dan til Belgíu

Dagur Dan Þórhallsson, sextán ára gamall knattspyrnumaður úr Haukum, hefur samið við belgíska félagið Gent til tveggja og hálfs árs.

Dagur Dan spilaði sína fyrstu leiki með meistaraflokki í sumar, þegar hann kom við sögu í sex leikjum Hauka í 1. deildinni.

Dagur Dan er sonur Þórhalls Dan Jóhannssonar, sem tók við þjálfun Gróttu í haust eftir að hafa verið aðstoðarþjálfari Hauka þar áður.

