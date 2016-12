Heimsóttu barnaspítala í Liverpool

Það var glatt á hjalla á Alder Hey barnaspítalanum þegar leikmenn og þjálfarar Liverpool litu í heimsókn með jólagjafir handa börnunum.

Um er að ræða árlega heimsókn hjá félaginu og vekur hún jafnan mikla lukku. „Frábært að heimsækja krakkana og sjá brosin færast yfir andlit þeirra,“ sagði Ovie Ejaria meðal annars við mynd sem hann setti á Instagram-síðu sína.

Knattspyrnustjórinn Jürgen Klopp var að sjálfsögðu með í för, en hann ætlar að leyfa leikmönnum sínum að njóta jóladagsins að mestu með fjölskyldum sínum eftir æfingu í fyrramálið. Liverpool mætir Stoke á þriðja degi jóla.

Truly wonderful.



See more great photos from the Reds' Christmas visit to Alder Hey Children's Hospital: https://t.co/lw5Bxpp2ru pic.twitter.com/1m3GI5Kc5f