Leikmaður Southampton í City-treyju

Virgil van Dijk, varnarmaður Southampton á Englandi, var myndaður í treyju enska úrvalsdeildarfélagsins Manchester City í dag en leikmenn Southampton mættu í áhugaverðum búningum á æfingu liðsins í dag.

Van Dijk hefur verið einn allra besti leikmaður Southampton á þessari leiktíð en hann hefur verið orðaður við stærstu félag landsins síðustu vikur. City, Liverpool og Manchester United hafa öll augastað á honum en hann var mættur í treyju City á æfingu Southampton í dag.

Leikmenn liðsins mættu í afar áhugaverðum búningum í dag og mættu þeir jafnvel með sjálfan Cristiano Ronaldo á æfinguna, þó aðeins eftirlíkingu af honum í pappaformi.

Hægt er að sjá myndina af leikmönnum Southampton í búningunum hér fyrir neðan en Jose Fonte, varnarmaður liðsins, birti myndina á Instagram.

Secret Santa 🎅 part 2 🔥🎄🎁

A photo posted by JOSE FONTE (@f6nte) on Dec 24, 2016 at 9:27am PST