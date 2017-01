Óvænt hringing frá Usain Bolt

Spretthlauparinn Usain Bolt var óvænt á línunni er þáttarstjórnendur á sjónvarpsstöð enska úrvalsdeildarfélagsins Manchester United leyfðu fólki að hringja inn og tala um 2:1 sigur liðsins á Middlesbrough í dag.

Bolt, sem er allra fljótasti maður heims, hefur lengi vel talað um ást sína á United og hefur hann margoft talað um að byrja að æfa með félaginu og reyna að komast í liðið.

Hann er dyggur stuðningsmaður félagsins og ákvað í sakleysi sínu að hringja inn á sjónvarpsstöð United og tala um sigurinn á Middlesbrough í dag.

Þáttarstjórnendur spurði Bolt hvort þetta væri hann í raun og veru og hann játaði því. Bolt var auðvitað í skýjunum með sigurinn og talaði um að þetta væri gamla góða United-liðið.

Hægt er að sjá þetta fyndna atvik hér fyrir neðan.

A win that felt so good even @UsainBolt felt compelled to ring #MUTVHD! #MUFC pic.twitter.com/5KDeJuLWI4