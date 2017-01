Arsenal kaupir úr sjöundu deildinni

Enska knattspyrnufélagið Arsenal tilkynnti rétt í þessu að gengið hefði verið frá kaupum á bakverðinum Cohen Bramall frá utandeildafélaginu Hednesford Town, sem leikur í sjöundu efstu deild.

Bramall, sem er tvítugur vinstri bakvörður, vakti mikla athygli þegar hann kom til reynslu hjá Arsenal. Samkvæmt vef félagsins fer hann beint í U23 ára lið Arsenal.

