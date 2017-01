Leicester minnist sigurmarks Arnars

Englandsmeistarar Leicester minnast marks sem Skagamaðurinn Arnar Gunnlaugsson skoraði fyrir félagið á opinberri Twitter-síðu sinni í dag.

Arnar lék með Leicester á árunum 1999-2002, og eina markið sem hann skoraði í enska FA-bikarnum var sérlega glæsilegt.

Það var á þessum degi, 27. janúar árið 2001, þegar þrumuskot hans í þverslá og inn tryggði Leicester sigur á Aston Villa, 2:1.

Arnar Gunnlaugsson's winning strike against Aston Villa in the #FACup Fourth Round happened on this day in 2001! 👏 pic.twitter.com/UPiuJo5sJS