Wenger verður að selja áður en hann kaupir

Arsene Wenger, knattspyrnustjóri enska úrvalsdeildarliðsins Arsenal, segir leikmannahóp liðsins vera of stóran og það þurfi að láta einhverja leikmenn fara. 33 leikmenn eru skráðir í aðalliðið sem stendur.

Samkvæmt heimildum Sky Sports, verður Wenger að selja leikmenn, áður en nýir leikmenn koma inn í hópinn. Arsenal hefur verið orðað við Thomas Lemar, leikmann Mónakó að undanförnu, en Barcelona hefur einnig áhuga á sóknarmanninum.

„Við erum með of marga leikmenn og við munum losa okkur við einhverja. Of mikil samkeppni um stöður er ekkert betri en of lítil samkeppni,“ sagði Wenger eftir sigur sinna manna gegn Chelsea í leiknum um Samfélagsskjöldinn í gær.

Arsenal fær heimsókn frá Leicester á föstudagskvöldið í fyrstu umferð deildarinnar.