Sama sagan í katalónskum fjölmiðlum

Guillem Balague, sérfræðingur Sky Sports um spænska fótboltann segir ekkert nýtt vera að frétta af málum Philippe Coutinho og mögulegri brottför hans frá Liverpool til Barcelona og að sama sagan sé sögð í katalónskum fjölmiðlum.

Ballague segir á Twitter-síðu sinni að sagan í fjölmiðlum í Katalóníu sé þessi:

Fulltrúar Barcelona munu hitta fulltrúa Coutinho, Liverpool muni setja verðmiða á Coutinho, og að Liverpool muni síðan neita því. Liverpool setji engan verðmiða á hann og að þeir muni ekki vilja hitta fulltrúa Barcelona. Barcelona muni gera eitt tilboð en Liverpool muni segja að 100 milljónir evra í viðbót myndu ekki breyta neinu. Þetta muni svo halda áfram og að málið sé í algjörri óvissu.

Sky Sports sagði frá því í gær að Coutinho væri opinn fyrir því að fara en myndi ekki þvinga það fram. Hann gerði fimm ára samning við félagið í janúar.

Jürgen Klopp, knattspyrnustjóri Liverpool, hefur þráfaldlega sagt í fjölmiðlum að undanförnu að Coutinho sé ekki til sölu og hafi aldrei verið það.

1. Same narrative from Cat. press: meetings today in Engl with Coutinho's reps, they'll meet LFC, they put price for him. LFC denies last 2 pic.twitter.com/oczg26UsMz — Guillem Balague (@GuillemBalague) August 8, 2017

2. LFC put no price for him. Right now they wont meet FCB. FCB made 1 offer. And -LFC say- another of €100 would be rejected again — Guillem Balague (@GuillemBalague) August 8, 2017