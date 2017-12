Lil Wayne liðsfélagi Gylfa?

Það berast reglulega af því fréttir er íþróttafólk gerir klaufamistök á samfélagsmiðlum sínum. Enska úrvalsdeildarliðið Everton gerði sig hins vegar sekt um nokkuð skondin mistök eftir sigur liðsins á Newcastle þegar forsvarsmenn twittersíðu félagsins ætluðu að hafa Wayne Rooney með í færslunni eftir leikinn.

Wayne Rooney var nefnilega ekki valinn (taggaður) í færsluna í fyrstu tilraun. Fyrir valinu í fyrsta skiptið var það rapparinn Lil Wayne, eins og sjá má í færslunni hér að neðan.

Færslunni var síðar meir eytt út af twittersíðu Everton og ný færsla birt þar sem hinn rétti Wayne var valinn með.

Everton had to delete and repost because they accidentally tagged Lil' Wayne instead of Wayne Rooney. pic.twitter.com/iyecGp7P2i