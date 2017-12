Engar jólakræsingar hjá Gylfa og Jóhanni

Landsliðsmennirnir Gylfi Þór Sigurðsson og Jóhann Berg Guðmundsson þurfa að fara varlega í jólakræsingarnar í dag því báðir verða þeir í eldlínunni með liðum sínum í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu á morgun, öðrum degi jóla.

Jóhann Berg og félagar hans í Burnley sækja Manchester United heim á Old Trafford. 55 ár eru liðin frá því Burnley fagnaði síðast sigri á Old Trafford. Í fyrra gerðu liðin markalaust jafntefli á Old Trafford þar sem Tom Heaton markvörður Burnley átti leik lífs síns. Þrátt fyrir 38 marktilraunir á mark Burnley tókst United ekki að koma boltanum framhjá Heaton.

Gylfi Þór og samherjar hans í Everton mæta WBA á útvelli. Everton er taplaust undir stjórn Sams Allardyce en af fimm leikjum sem hann hefur stýrt liðinu í hefur Everton unnið þrjá og gert tvö jafntefli. Everton er í 9. sæti deildarinnar en WBA, sem hefur ekki unnið í síðustu 17 leikjum sínum, er í næstneðsta sæti.