Ronaldo talaði til barna í Sýrlandi

Cristiano Ronaldo, besti knattspyrnumaður heims, sendi frá sér hjartnæmt myndband á Þorláksmessu.

Ronaldo talaði þá til barna í Sýrlandi, sem hafa þurft að upplifa hörmungar síðustu ára vegna styrjaldarinnar þar í landi. Myndskeiðinu hefur verið deilt rúmlega 43 þúsund sinnum og má sjá hér að neðan, en Ronaldo lætur þar eftirfarandi orð falla:

„Halló. Þetta er til barnanna í Sýrlandi. Við vitum að þið hafið þurft að þjást mikið. Ég er mjög frægur knattspyrnumaður, en þið eruð hinar sönnu hetjur. Ekki missa vonina. Heimurinn er með ykkur og okkur er ekki sama. Mér er ekki sama,“ sagði Ronaldo.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd