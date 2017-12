Furðulegt stytta af Maradona vekur athygli

Stytta af Diego Maradona, einum besta knattspyrnumanni sögunnar, var reist í Indlandi á dögunum. Styttan þykir nokkuð furðuleg og ekki mjög lík argentínska snillingnum.

Maradona var samt sem áður mættur til Indlands að bera styttuna augum og eins og sést á meðfylgjandi myndskeiði frá BBC, er hann hæstánægður með verkið.

Stytta af Cristiano Ronaldo vakti mikla athygli á dögunum, þar sem hún þótti ansi ólík kappanum. Nú er spurning hvort þessi stytta hafi toppað styttu Portúgalans.

And you thought Cristiano Ronaldo's statue was bizarre 😳😂 pic.twitter.com/O8AgUWmyLA