Tvær sænskar skíðakonur hafa í þessari viku slasast í sömu brekkunni á heimsbikarmóti á Ítalíu þar sem keppni í skíðaati fer fram. Önnur þeirra hlaut alvarlega höfuðáverka og er bronsverðlaunahafi á Ólympíuleikum.

Anna Holmlund hlaut alvarleg höfuðmeiðsli á mánudag er hún féll í brautinni, en Holmlund þessi vann til bronsverðlauna á Vetrarólympíuleikunum í Sotsjí fyrir tæplega þremur árum síðan og er þrefaldur heimsbikarhafi.

Í dag meiddist samlanda Holmlund, Sandra Naslund, og var hún flutt á spítala vegna meiðsla á olnboga.

Hin 29 ára gamla Holmlund missti meðvitund er hún féll og var flogið með þyrlu á spítala í Bolzano þar sem hún fór í heilaskurðaðgerð þar sem hún liggur nú í dái.

Jakob Swanberg, læknir sænska skíðasambandsins sagði stöðuna ekki líta vel út fyrir Holmlund.

All my thoughts and healing vibes go to this strong lady @AnnaHolmlund You're a fighter 💪stay strong! 💜 pic.twitter.com/NCLMwVLBpx