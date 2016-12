Conor McGregor sendi kalda jólakveðju

Írski bardagakappinn Conor McGregor sendi heldur kalda jólakveðju á Twitter-síðu sinni í dag.

Hann beindi þá spjótum sínum að boxaranum Floyd Mayweather, en lengi hefur verið talað um mögulegan bardaga þeirra á milli sem ekki er þó nema orðrómur. Mayweather lét þó hafa eftir sér á dögunum að McGregor ætti að passa sig ef þeir myndu einhvern tímann mætast.

Og sá írski svaraði fyrir sig á sjálfan aðfangadaginn og sagði að hann myndi „brjóta á honum andlitið.“

I am going to break his face pic.twitter.com/sI5jxpVGQN