Tilþrif ársins? (myndskeið)

Í Bandaríkjunum halda NFL-áhugamenn vart vatni yfir stórbrotnum tilþrifum sem sáust í leik Houston og Pittsburgh í gær en tilþrifin má sjá í meðfylgjandi myndskeiði.

DeAndre Hopkins skoraði þá snertimark fyrir Texas en sjón er sögu ríkari og lýsing sjónvarpsmannanna segir einnig nokkuð um hrifningu þeirra en þar tala þeir um „grip ársins.“

Tilþrif Hopkins komu þó ekki í veg fyrir öruggan sigur Pittsburgh sem burstaði Houston 34:6.

NO. WHAT. CATCH OF THE YEAR!?@DeAndreHopkins is BAD man! #Texans#PITvsHOU pic.twitter.com/k0Wgx2JlCv