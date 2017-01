Dolenec samdi við Barcelona

Jure Dolenec, landsliðsmaður Slóveníu í handknattleik, hefur samið við stórveldið Barcelona um að leika með því frá og með næsta tímabili en þangað kemur hann frá Montpellier í Frakklandi.

Dolenec er örvhent skytta, 28 ára gamall, og lykilmaður í slóvenska liðinu sem mætir Íslandi í lokakeppni heimsmeistaramótsins í Frakklandi á laugardaginn kemur. Hann skrifaði undir fimm ára samning við Katalóníurisann og fagnar því á Twitter eins og sjá má hér fyrir neðan.

Kiril Lazarov, stórskyttan frá Makedóníu, leikur í þeirri stöðu hjá Barcelona en hann er orðinn 36 ára gamall.

🇫🇷C'est officiel, 5 prochaines années au @fcbhandbol !

🇬🇧It's official, next 5 years in Barcelona!

🇸🇮Naslednjih 5 let v Barceloni! pic.twitter.com/Ecju5xJ1BS