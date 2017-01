Björgvin Páll Gústavsson, landsliðsmarkvörður í handknattleik, var öflugur í marki Íslands í fjórtán marka sigri á Angóla á heimsmeistaramótinu í Frakklandi í kvöld.

Björgvin Páll fær sérstakt hrós frá opinberum Twitter-aðgangi keppninnar eftir leikinn í kvöld, þar sem segir að hann hafi varið 12 skot og verið með 46% markvörslu.

„Ísland er með ótrúlegan markmann. Hann sannaði það enn einu sinni,“ segir í færslunni, sem má sjá hér að neðan.

