Adidas sendi Rúnar í vítiskvalir

Rúnar Kárason, landsliðsmaður í handknattleik, var óneitanlega einn besti maður Íslands á heimsmeistaramótinu sem fram fer í Frakklandi. Ísland tapaði fyrir Frakklandi í 16-liða úrslitum á laugardag.

Þrátt fyrir góða frammistöðu Rúnars fékk hann heldur betur að finna fyrir því á opinberri Instagram-síðu íþróttavöruframleiðandans Adidas. Franska liðið er styrkt af Adidas, og birtist myndskeið af marki Michael Guigou gegn Íslandi á handknattleikssíðu framleiðandans.

„Ekkert getur stöðvað Guigou og Frakkland,“ segir í textanum við myndbandið, sem endar á því að keppnisgólfið opnast niður til heljar eftir að Guigou skoraði og er það látið líta út fyrir að Rúnar hafi fallið þar niður.

Myndskeiðið má sjá hér að neðan.

NOTHING stops Guigou and @les_experts_officiel_ffhb 🔥 🌋 #heretocreate #BeAheadBeFeared #francehandball2017

A video posted by adidas Handball (@adidashandball) on Jan 21, 2017 at 11:31pm PST