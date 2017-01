Missti augað í miðjum leik

Körfuboltaleikmaður segir að „hann hafi það ágætt, miðað við aðstæður“ eftir að annað augað hrökk út úr augntóftinni í miðjum leik í gær.

Akil Mitchell, sem leikur með New Zealand Breakers, var að spila með liði sínu í gær þegar óhappið átti sér stað. Hann fékk fingur mótherja í augað með þeim afleiðingum að augað hrökk úr augntóftinni.

Micthell féll til jarðar og var fluttur í snatri á spítala. „Ég fann fyrir auganu á hlið andlitsins. Ég gat ennþá séð með auganu og hugsaði með mér að þetta væri frekar slæmt. Ég fann að augað var ekki á réttum stað og þá varð ég mjög stressaður,“ sagði Mitchell.

Leikmaðurinn kveðst muna eftir viðbrögðum áhorfenda og annarra leikmanna en sjálfur hugsaði hann með sér að hann myndi ekki sjá aftur og ferlinum væri lokið.

„Ég fékk verkjalyf í sjúkrabílnum og augndropa. Ég fann augað renna aftur á sinn stað, sem er mjög furðuleg tilfinning. Það er frábært að geta blikkað augunum aftur,“ sagði Mitchell en búist er við því að hann verði kominn á fulla ferð á vellinum innan tíðar.

👀... too soon? Lol thanks for all the love, well wishes, and prayers tonight. I'm home and seeing fine, more tests tomorrow