Söngvari „You´ll Never Walk Alone“ látinn

Enska knattspyrnufélagið Liverpool hefur vottað Gerry Marsden virðingu sína eftir að söngvarinn lést, 78 ára að aldri.

Marsden er þekktastur fyrir að hafa sungið lagið „You´ll Never Walk Alone“ með hljómsveitinni Gerry and the Pacemakers, sem er sungið á hverjum heimaleik Liverpool. Hann fæddist í Liverpool og sló í gegn á sjöunda áratugnum með útgáfu hljómsveitarinnar af lagi Rodgers and Hammerstein, „You´ll Never Walk Alone“, sem var fyrst flutt í söngleiknum Carousel.

Marsden tók lagið upp á nýjan leik í apríl 2020 af virðingarvotti við bresku heilbrigðisþjónustuna í miðjum kórónuveirufaraldri.

AFP

Hann samdi einnig lagið Ferry Cross the Mersey sem varð vinsælt á sjöunda áratugnum á sama tíma og Bítlarnir höfðu þegar breytt Liverpool í heitustu borgina í poppinu.

„Með mikilli sorg í hjarta fréttum við að andláti Gerry Marsden, sagði Liverpool á Twitter-síðu sinni. „Orð Gerry munu lifa að eilífu á meðal okkar. You´ll Never Walk Alone.“