Landsliðið fékk óvæntan glaðning

Það var heldur betur líf og fjör í loftinu þegar íslenska landsliðið í utanvegahlaupum steig um borð í flugvél Icelandair á mánudag. Þar beið þeirra enginn annar en Marteinn Urbancic, flugmaður, hlaðvarpsstjarna og ofurhlaupari, sem sá um að skutla hópnum alla leið til Barcelona.
Marteinn tók á móti liðinu með bros á vör og deildi myndum af þessari stórskemmtilegu og óvæntu uppákomu á Instagram-síðu sinni.
„Landsliðið fékk alvöru skutl til Barcelona! Sjaldan verið með jafn glaða farþega,“ skrifaði hann við færsluna.
Heimsmeistaramótið í utanvegahlaupum hefst á morgun, fimmtudaginn 25. september, í spænska fjallaþorpinu Canfranc-Pirineos. Þar munu tólf íslenskir keppendur, sex konur og sex karlar, leggja allt í sölurnar á krefjandi fjallaleiðum Pýrenea-fjallanna.
