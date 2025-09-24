Veröld/Fólk | mbl | 24.9.2025 | 18:47

Landsliðið fékk óvæntan glaðning

Mikil gleði var þegar landsliðshópurinn steig um borð.
Mikil gleði var þegar landsliðshópurinn steig um borð. Samsett mynd

Það var heldur betur líf og fjör í loftinu þegar íslenska landsliðið í utanvegahlaupum steig um borð í flugvél Icelandair á mánudag. Þar beið þeirra enginn annar en Marteinn Urbancic, flugmaður, hlaðvarpsstjarna og ofurhlaupari, sem sá um að skutla hópnum alla leið til Barcelona.

Marteinn tók á móti liðinu með bros á vör og deildi myndum af þessari stórskemmtilegu og óvæntu uppákomu á Instagram-síðu sinni.

„Landsliðið fékk alvöru skutl til Barcelona! Sjaldan verið með jafn glaða farþega,“ skrifaði hann við færsluna.

Heimsmeistaramótið í utanvegahlaupum hefst á morgun, fimmtudaginn 25. september, í spænska fjallaþorpinu Canfranc-Pirineos. Þar munu tólf íslenskir keppendur, sex konur og sex karlar, leggja allt í sölurnar á krefjandi fjallaleiðum Pýrenea-fjallanna.

View this post on Instagram

A post shared by Út að hlaupa (@utadhlaupa)

 

mbl.is
