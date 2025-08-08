Erlent | AFP | 8.8.2025 | 7:41 | Uppfært 9:02

Fyrrverandi landsliðsmaður drepinn í árásum Ísraela

Suleiman al-Obeid.
Suleiman al-Obeid. Ljósmynd/X

Suleiman al-Obeid, fyrrverandi landsliðsmaður Palestínu í knattspyrnu, þekktur sem hinn „palestínski Pele“, var drepinn í skothríð Ísraelsmanna á Gasaströndinni í fyrradag að sögn knattspyrnusambands Palestínu.

Obeid, sem var 41 árs gamall, var drepinn þegar ísraelskir hermenn, réðust á fólk sem beið mannúðaraðstoðar í suðurhluta Gasa segir í yfirlýsingu frá knattspyrnusambandi Palestínu.

Obeid, sem var aðalstjarna Khadamat Al-Shati félagsins á Gasaströndinni, lék 24 landsleiki fyrir Palestínu og á löngum ferli sínum skoraði hann yfir 100 mörk.

