Fyrrverandi landsliðsmaður drepinn í árásum Ísraela

Suleiman al-Obeid, fyrrverandi landsliðsmaður Palestínu í knattspyrnu, þekktur sem hinn „palestínski Pele“, var drepinn í skothríð Ísraelsmanna á Gasaströndinni í fyrradag að sögn knattspyrnusambands Palestínu.
Obeid, sem var 41 árs gamall, var drepinn þegar ísraelskir hermenn, réðust á fólk sem beið mannúðaraðstoðar í suðurhluta Gasa segir í yfirlýsingu frá knattspyrnusambandi Palestínu.
Obeid, sem var aðalstjarna Khadamat Al-Shati félagsins á Gasaströndinni, lék 24 landsleiki fyrir Palestínu og á löngum ferli sínum skoraði hann yfir 100 mörk.