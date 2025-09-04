Erlent | AFP | 4.9.2025 | 14:23

Ökumaðurinn neitar sök

Frá slysstaðnum í Liverpool í maí.
Frá slysstaðnum í Liverpool í maí. AFP

Paul Doyle, sem ákærður hefur verið fyrir að aka bíl sínum inn í mannfjölda í Liverpool í maí, neitar sök í málinu.

Doyle, 53 ára fyrrverandi sjóliði og þriggja barna faðir, kom í dag fyrir dóm með hjálp fjarfundabúnaðar frá fangelsi. Hann neitaði sök í alls 31 ákærulið sem varða 29 fórnarlömb á aldrinum sex mánaða til 77 ára.

Yfir 130 slösuðust

Samkvæmt lögregluyfirvöldum slösuðust alls 134 manns þegar Doyle ók bifreið sinni inn í mannfjöldann.

Hann er meðal annars ákærður fyrir hættulegan akstur og fyrir að hafa með ásetningi valdið fólki alvarlegum líkamsmeiðslum.

Áætlað er að réttarhöldin hefjist 24. nóvember og standi yfir í þrjár til fjórar vikur.

