Ökumaðurinn neitar sök

Paul Doyle, sem ákærður hefur verið fyrir að aka bíl sínum inn í mannfjölda í Liverpool í maí, neitar sök í málinu.
Doyle, 53 ára fyrrverandi sjóliði og þriggja barna faðir, kom í dag fyrir dóm með hjálp fjarfundabúnaðar frá fangelsi. Hann neitaði sök í alls 31 ákærulið sem varða 29 fórnarlömb á aldrinum sex mánaða til 77 ára.
Samkvæmt lögregluyfirvöldum slösuðust alls 134 manns þegar Doyle ók bifreið sinni inn í mannfjöldann.
Hann er meðal annars ákærður fyrir hættulegan akstur og fyrir að hafa með ásetningi valdið fólki alvarlegum líkamsmeiðslum.
Áætlað er að réttarhöldin hefjist 24. nóvember og standi yfir í þrjár til fjórar vikur.