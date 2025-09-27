Lést eftir slys á æfingu í Rússlandi

Indónesískur fimleikamaður, aðeins nítján ára og vonarstjarna fyrir Ólympíuleikana, lést í Rússlandi tæpum tveimur vikum eftir að hafa slasast við æfingar, að sögn fimleikasambandsins í Indónesíu.
Naufal Takdir Al Bari hafði æft í borginni Penza í vesturhluta Rússlands frá því snemma í september til að undirbúa sig fyrir heimsmeistaramótið í listfimleikum sem fram fer í Jakarta í næsta mánuði.
Naufal hlaut alvarlegt hálsmeiðsl eftir að hafa fallið í svokallaðan froðugryfju meðan hann æfði á slá, að sögn Olegs Minkarsky, forstöðumanns fimleikahallarinnar í Penza, í samtali við rússnesku fréttastofuna TASS.
Fimleikamaðurinn var á gjörgæslu í 12 daga en lést í vikunni en hann hefði átt möguleika á að keppa á Ólympíuleikunum í Los Angeles árið 2028.
„Indónesískir fimleikar hafa misst einn af sínum bestu sonum. Við erum í djúp sorg og þetta er áfall fyrir okkur,“ sagði Ita Yuliati, formaður fimleikasambands Indónesíu, í yfirlýsingu en þar segir fimleikasambandið sé í samskiptum við fjölskyldu Naufals og rússneska sendiráðið í Indónesíu, svo hægt sé að flytja líkamsleifar Naufals heim eins fljótt og auðið er.