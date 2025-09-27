Erlent | AFP | 27.9.2025 | 12:39

Lést eftir slys á æfingu í Rússlandi

Naufal Takdir Al Bari.
Naufal Takdir Al Bari. AFP

Indónesískur fimleikamaður, aðeins nítján ára og vonarstjarna fyrir Ólympíuleikana, lést í Rússlandi tæpum tveimur vikum eftir að hafa slasast við æfingar, að sögn fimleikasambandsins í Indónesíu.

Naufal Takdir Al Bari hafði æft í borginni Penza í vesturhluta Rússlands frá því snemma í september til að undirbúa sig fyrir heimsmeistaramótið í listfimleikum sem fram fer í Jakarta í næsta mánuði.

Naufal hlaut alvarlegt hálsmeiðsl eftir að hafa fallið í svokallaðan froðugryfju meðan hann æfði á slá, að sögn Olegs Minkarsky, forstöðumanns fimleikahallarinnar í Penza, í samtali við rússnesku fréttastofuna TASS.

Fimleikamaðurinn var á gjörgæslu í 12 daga en lést í vikunni en hann hefði átt möguleika á að keppa á Ólympíuleikunum í Los Angeles árið 2028.

„Indónesískir fimleikar hafa misst einn af sínum bestu sonum. Við erum í djúp sorg og þetta er áfall fyrir okkur,“ sagði Ita Yuliati, formaður fimleikasambands Indónesíu, í yfirlýsingu en þar segir fimleikasambandið sé í samskiptum við fjölskyldu Naufals og rússneska sendiráðið í Indónesíu, svo hægt sé að flytja líkamsleifar Naufals heim eins fljótt og auðið er.

mbl.is

Nýjast á mbl.is »

Morgunblaðið Umræðan
Ásthildur Lóa Þórsdóttir
Vaxtabyrðin er að sliga heimilin
Guðrún Hafsteinsdóttir
Ísland og Bandaríkin – samstarf á nýjum tímum
Meira í Umræðunni »
Fleira áhugavert
Fékk ekki að ráða hvað yrði gert við eigið hús Fjöldi gekk út þegar Netanjahú hóf ræðu sína Undirbúa að hefja flug að nýju Víkingur valinn í hóp þeirra bestu

Nýjast á mbl.is »

Morgunblaðið Umræðan
Ásthildur Lóa Þórsdóttir
Vaxtabyrðin er að sliga heimilin
Guðrún Hafsteinsdóttir
Ísland og Bandaríkin – samstarf á nýjum tímum
Meira í Umræðunni »
Fleira áhugavert
Ferðamenn hundsa rautt viðvörunarljós Borgin valdi að auka umferðartafir Ræddu ný líftæknilyf við Alzheimer Flaug dróna yfir herskip í Þórshöfn
Loka