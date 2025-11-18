Fjarlægðu rásina eftir ásakanir um karlrembu

Breski íþróttamiðillinn Sky Sports hefur tekið niður efni af TikTok-rás sem var sérstaklega ætluð konum, aðeins þremur dögum eftir að hún fór í loftið. Áhorfendur töldu stækan karlrembufnyk leggja af henni.
Það eina sem eftir er á rásinni er stutt yfirlýsing frá miðlinum, sem segist hafa gert mistök sem hann ætli að læra af.
Sky Sports hafði lýst rásinni, sem bar nafnið Halo, sem „litlu systur“ sinni en hún fór í loftið á fimmtudag.
Í færslu Halo, sem nú hefur verið eytt, stóð: „Við fjöllum um ALLAR íþróttir og hyllum íþróttakonur. Við erum hér fyrir menninguna, samfélagið og tengslin. Við horfum ekki bara á íþróttir – við lifum þær.“
Myndskeiðin sem birtust í kjölfarið á rásinni, sem voru yfirfull af bleikum hjörtum, tilvísunum í matcha-drykki og Barbie-dúkkur, mættu aftur á móti háðsglósum.
Áhorfendur bentu meðal annars á að þrátt fyrir að rásin væri ætluð konum hefðu karlkyns íþróttastjörnur verið í fimm af fyrstu ellefu myndskeiðunum.
Sky Sports var fljótt að bregðast við þessu og birti færslu á samfélagsmiðlinum X um helgina sem sagði:
„Ætlun okkar með Halo var að skapa rými samhliða núverandi rás okkar fyrir nýja, unga, kvenkyns aðdáendur.
Við höfum hlustað. Okkur tókst ekki vel til. Þess vegna erum við að hætta allri starfsemi á þessum aðgangi. Við erum að læra og erum jafn staðráðin og áður í að skapa rými þar sem aðdáendur finna fyrir þátttöku og innblæstri.“
Meðal þeirra TikTok-færslna sem fengu harða gagnrýni var ein sem sýndi myndbrot af Rayan Cherki, leikmanni Manchester City, leggja upp mark Erling Haalands í leik gegn Bournemouth.
Textinn sem fylgdi myndskeiðinu var eftirfarandi: „Hvernig matcha + hot girl-göngutúrsblandan hittir í mark“.
Einn áhorfandinn sagði myndskeiðið vera „ein fáránlegasta, yfirlætislegasta og kvenfjandsamlegasta markaðsherferð“ sem viðkomandi hafði séð frá fyrirtæki.
Sú sem skrifaði þessa athugasemd bætti við: „Konur þurfa ekki einfaldaða útgáfu af íþróttum, við erum fullfærar um að horfa á íþróttir og fylgjast með venjulegum síðum frekar en að þurfa að horfa á myndbönd um kærustur og eiginkonur leikmanna eða setja matcha í myndatextann.“
Í athugasemd undir færslunni skrifaði annar notandi: „Trúi ekki að þetta sé það sem þið haldið að kvenkyns íþróttaáhugafólki líki við.“
Halo svaraði: „Trúi ekki að þú hafir mætt með svona orku.“
Aðdáendur kvennaíþrótta fögnuðu því að TikTok-rásinni hefði verið lokað eftir örfáa daga spaugsamir bentu á að líftími Halo hefði verið styttri en líftími evrópsku ofurdeildarinnar og landsleikjahlé helgarinnar í ensku deildinni.