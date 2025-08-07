Innlent | mbl | 7.8.2025 | 22:38

Myndir: Beittu piparúða í óeirðum eftir leik

Eftir leik. Þegar Víkingur fór að leiða leikinn á sannfærandi …
Eftir leik. Þegar Víkingur fór að leiða leikinn á sannfærandi hátt fór að kynda undir stuðningsmönnum Bröndby. mbl.is/Karítas
Valgerður Birna Magnúsdóttir

Óeirðir sem brutust út eftir stórsigur Víkings á danska félaginu Bröndby ollu miklu tjóni á stúku og ferðaklósettum í Víkinni í kvöld.

Svo mikið gekk á að lögregla þurfti að skerast í leikinn og beita piparúða á stuðningsmenn gestanna.

Um 200 stuðningsmenn Bröndby voru viðstaddir leikinn.
Um 200 stuðningsmenn Bröndby voru viðstaddir leikinn. mbl.is/Karítas

Óeirðir brotist út hægt og rólega

Haukur Hinriksson, framkvæmdastjóri Víkings, segir að framan af leik hafi ekkert bent til þess að það myndi sjóða upp úr með þessum hætti. 

„Það eru 200 stuðningsmenn Bröndby uppi í stúku og þeir eru rólegir í byrjun, en þegar leikurinn fer að þróast þannig að Víkingur er að leiða nokkuð sannfærandi fer að kynda svolítið undir stuðningsmönnum, aðallega gagnvart sínu eigin liði,“ segir hann.

Lögregla greip til piparúða vegna ólátanna.
Lögregla greip til piparúða vegna ólátanna. mbl.is/Karítas

Ólæti hafi í kjölfarið farið að brjótast hægt og rólega út, og skipuleggjendur ákveðið að kalla lögreglu á staðinn og tæma stúkuna áður en stuðningsmönnum Víkings yrði hleypt út.

„Þegar hörðustu stuðningsmenn gestaliðsins eru að labba framhjá lögreglu brjótast út slagsmál og lögregla þurfti að beita piparúða,“ segir Haukur.

Tveir gæslumenn á vegum gestaliðsins hafi þurft á aðstoð sjúkraliða að halda vegna piparúða og slegið var til lögreglu.

Lögregla er sögð hafa sinnt sínu starfi með prýði.
Lögregla er sögð hafa sinnt sínu starfi með prýði. mbl.is/Karítas

Lögregla staðið sig vel

Heimir Gunnlaugsson, formaður Víkings, segir lögreglu hafa staðið sig vel við að koma óeirðarseggjunum í burtu og tekur Hörður Ágústsson, markaðsstjóri Víkings, undir lofið.

„Gæslufólkið stóð sig eins og hetjur,“ segir Hörður og bætir því við að samskipti við gæsluna hafi gengið vel.

Reiðin kraumaði hjá stuðningsmönnum Bröndby eftir 3-0 tap gegn Víkingi fyrr í kvöld.
Reiðin kraumaði hjá stuðningsmönnum Bröndby eftir 3-0 tap gegn Víkingi fyrr í kvöld. mbl.is/Karítas

Oltna klósettið oltið á milljónum króna

Haukur segir einhver skemmdarverk hafa verið unnið á stúkunni og að ferðaklósettin hafi oltið á hliðina með tilheyrandi stórskemmdum.

Tjónið nemi allt að fimm milljónum króna. 

„Svona klósettvagnar geta kostað þónokkrar milljónir.“


mbl.is/Karítas

Skóflað út

„Þetta voru pirraðir stuðnings­menn gestaliðsins sem fóru aðeins fram úr sér. Þeir ögruðu lög­reglu og voru með ein­hverj­ar stimp­ing­ar en þeim var bara skóflað út af lög­reglu,“ segir Heimir.

„Ég veit voða lítið annað en að það hafi verið ein­hver handa­lög­mál þarna og lög­regl­an gerði vel í að koma þeim í burtu.“

mbl.is/Karítas

Sá slegið til lögreglumanns

Heim­ild­ir herma að lög­regla hafi beitt piparúða á ein­hverja stuðnings­menn Brönd­by.

„Ég sá það ekki en ég sá slegið til lög­reglu­manns,“ seg­ir Heim­ir.

„Þetta gerðist þegar það var verið að hleypa aðdá­end­um gestaliðsins í burtu, þá urðu þeir vita­skuld brjálaðir og fóru að ögra gæslu­mönn­um. Svo endaði þetta með því að lög­regl­an skarst í leik­inn og skóflaði þeim bara út.“

