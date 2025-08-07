Myndir: Beittu piparúða í óeirðum eftir leik

Óeirðir sem brutust út eftir stórsigur Víkings á danska félaginu Bröndby ollu miklu tjóni á stúku og ferðaklósettum í Víkinni í kvöld.
Svo mikið gekk á að lögregla þurfti að skerast í leikinn og beita piparúða á stuðningsmenn gestanna.
Haukur Hinriksson, framkvæmdastjóri Víkings, segir að framan af leik hafi ekkert bent til þess að það myndi sjóða upp úr með þessum hætti.
„Það eru 200 stuðningsmenn Bröndby uppi í stúku og þeir eru rólegir í byrjun, en þegar leikurinn fer að þróast þannig að Víkingur er að leiða nokkuð sannfærandi fer að kynda svolítið undir stuðningsmönnum, aðallega gagnvart sínu eigin liði,“ segir hann.
Ólæti hafi í kjölfarið farið að brjótast hægt og rólega út, og skipuleggjendur ákveðið að kalla lögreglu á staðinn og tæma stúkuna áður en stuðningsmönnum Víkings yrði hleypt út.
„Þegar hörðustu stuðningsmenn gestaliðsins eru að labba framhjá lögreglu brjótast út slagsmál og lögregla þurfti að beita piparúða,“ segir Haukur.
Tveir gæslumenn á vegum gestaliðsins hafi þurft á aðstoð sjúkraliða að halda vegna piparúða og slegið var til lögreglu.
Heimir Gunnlaugsson, formaður Víkings, segir lögreglu hafa staðið sig vel við að koma óeirðarseggjunum í burtu og tekur Hörður Ágústsson, markaðsstjóri Víkings, undir lofið.
„Gæslufólkið stóð sig eins og hetjur,“ segir Hörður og bætir því við að samskipti við gæsluna hafi gengið vel.
Haukur segir einhver skemmdarverk hafa verið unnið á stúkunni og að ferðaklósettin hafi oltið á hliðina með tilheyrandi stórskemmdum.
Tjónið nemi allt að fimm milljónum króna.
„Svona klósettvagnar geta kostað þónokkrar milljónir.“
„Þetta voru pirraðir stuðningsmenn gestaliðsins sem fóru aðeins fram úr sér. Þeir ögruðu lögreglu og voru með einhverjar stimpingar en þeim var bara skóflað út af lögreglu,“ segir Heimir.
„Ég veit voða lítið annað en að það hafi verið einhver handalögmál þarna og lögreglan gerði vel í að koma þeim í burtu.“
Heimildir herma að lögregla hafi beitt piparúða á einhverja stuðningsmenn Bröndby.
„Ég sá það ekki en ég sá slegið til lögreglumanns,“ segir Heimir.
„Þetta gerðist þegar það var verið að hleypa aðdáendum gestaliðsins í burtu, þá urðu þeir vitaskuld brjálaðir og fóru að ögra gæslumönnum. Svo endaði þetta með því að lögreglan skarst í leikinn og skóflaði þeim bara út.“