Ríkislögreglustjóri veitir Dönum aðstoð

Ríkislögreglustjóri hefur verið í samskiptum við dönsk knattspyrnuyfirvöld í aðdraganda knattspyrnuleiks Víkings og Bröndby sem fram fer í Kaupmannahöfn á fimmtudag í Sambandsdeild Evrópu í knattspyrnu.
Helena Rós Sturludóttir, samskiptastjóri ríkislögreglustjóra, segir að alþjóðadeild stofnunarinnar sé í góðum samskiptum og samtali við knattspyrnuyfirvöld í Danmörku í aðdraganda leiksins.
„Lögreglan úti fær upplýsingar um fjölda áhorfenda sem fer frá Íslandi á leikinn og þeir sjá svo um öryggisgæslu og eru vel í stakk búnir fyrir hana,“ segir Helena Rós.
Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, flokkar leiki eftir lágu, meðal og háu öryggisstigi í aðdraganda knattspyrnuleikja.
Öryggisstjóri Knattspyrnusambands Evrópu hefur sett leik Bröndby og Víkings á hæsta viðbúnaðarstig í kjölfar óláta stuðningsmanna í fyrri leik félaganna í Fossvogi.
Meðal annars þurfti lögregla að beita piparúða á leiknum auk þess sem kom til átaka á milli stuðningsmanna við Ölver í Glæsibæ eftir leik.