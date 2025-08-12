Innlent | mbl | 12.8.2025 | 14:15

Ríkislögreglustjóri veitir Dönum aðstoð

Ríkislögreglustjóri aðstoðar dönsku lögregluna sem sér um öryggisgæslu á leik …
Ríkislögreglustjóri aðstoðar dönsku lögregluna sem sér um öryggisgæslu á leik Bröndby og Víkings. Samsett mynd

Ríkislögreglustjóri hefur verið í samskiptum við dönsk knattspyrnuyfirvöld í aðdraganda knattspyrnuleiks Víkings og Bröndby sem fram fer í Kaupmannahöfn á fimmtudag í Sambandsdeild Evrópu í knattspyrnu.

Helena Rós Sturludóttir, samskiptastjóri ríkislögreglustjóra, segir að alþjóðadeild stofnunarinnar sé í góðum samskiptum og samtali við knattspyrnuyfirvöld í Danmörku í aðdraganda leiksins.

„Lögreglan úti fær upplýsingar um fjölda áhorfenda sem fer frá Íslandi á leikinn og þeir sjá svo um öryggisgæslu og eru vel í stakk búnir fyrir hana,“ segir Helena Rós.

Helena Rós Sturludóttir er samskiptastjóri ríkislögreglustjóra.
Helena Rós Sturludóttir er samskiptastjóri ríkislögreglustjóra. Ljósmynd/Vilhelm Gunnarsson

Hæsta öryggisstig 

Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, flokkar leiki eftir lágu, meðal og háu öryggisstigi í aðdraganda knattspyrnuleikja.

Öryggisstjóri Knattspyrnusambands Evrópu hefur sett leik Bröndby og Víkings á hæsta viðbúnaðarstig í kjölfar óláta stuðningsmanna í fyrri leik félaganna í Fossvogi.

Meðal annars þurfti lögregla að beita piparúða á leiknum auk þess sem kom til átaka á milli stuðningsmanna við Ölver í Glæsibæ eftir leik.

