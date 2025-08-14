Innlent | mbl | 14.8.2025 | 15:00

Myndskeið: Tralla í Kaupmannahöfn og ekkert vesen

Stuðningsmenn Víkinga hafa fjölmennt til Kaupmannahafnar þar sem liðið tekur á móti stórliði Bröndby í seinni leik liðanna í undankeppni Sambandsdeildarinnar í knattspyrnu.

Helgi Már Erlingsson, prímus mótor í stuðningsmannasveit Víkinga, segir að ekki hafi borið á öðru en glaum og gleði fyrir leik liðanna. Eins og sagt hefur verið frá brutust út átök eftir leik á milli stuðningsmanna liðanna við Ölver í Glæsibæ. Knattspyrnusamband Evrópu hefur skilgreint leikinn á hæsta öryggisstigi.

„Það er frábær stemning fyrir stórleikinn á eftir. Fólk er að safnast saman í bongóblíðu, brosandi og í góðum gír. Það eru engin vandamál í loftinu, bara hrein og klár stemning,“ segir Helgi.

Stuðningsmenn Víkinga hafa safnast saman á öldurhúsi í Kaupmannahöfn.
Stuðningsmenn Víkinga hafa safnast saman á öldurhúsi í Kaupmannahöfn. Ljósmynd/Aðsend
„Hæsta öryggisstig“ vegna heimsóknar Víkinga
„Hæsta öryggisstig“ vegna heimsóknar Víkinga

Ríkislögreglustjóri veitir Dönum aðstoð
Ríkislögreglustjóri veitir Dönum aðstoð

Stuðningsmenn hafa safnast saman á öldurhúsi í Kaupmannahöfn og þangað hafa fjölmargir Íslendingar sem búa í Kaupmannahöfn haldið auk þeirra 200-300 sem komu frá Íslandi. Leikurinn hefst klukkan 17:30 að íslenskum tíma. 

Ætlum að klára þetta 

Víkingar eru eðlilega spenntir fyrir leikinn og ekki á hverjum degi sem íslenskt lið hefur tækifæri á því að skjóta dönsku liði ref fyrir rass en Víkingur leiðir 3:0 eftir fyrri leik liðanna.

Helgi er hér annar frá vinstri ásamt fólki í góðu …
Helgi er hér annar frá vinstri ásamt fólki í góðu stuði. Ljósmynd aðsend

„Andrúmsloftið er afslappað og allir eru spenntir að fara niður á völlinn á næstu tveim tímum. Stemningin lofar góðu fyrir skemmtilegan leik þar sem við ætlum að klára þetta. Við verðum á efri svölunum á vellinum á bak við girðingu en það er bara fínt, allir spenntir og við ætlum að láta í okkur heyra alla leið heim til Íslands,“ segir Helgi glaðbeittur.

Þessir eru tilbúnir í leikinn.
Þessir eru tilbúnir í leikinn. Ljósmynd/Aðesend
