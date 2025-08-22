Allt varð vitlaust á Silfurtorginu

Ísfirðingar trylltust af fögnuði þegar flautað var til leiksloka í bikarúrslitaleik Vestra og Vals á Laugardalsvelli í kvöld. Vestramenn komu mörgum á óvart og lögðu Valsmenn, sem hafa átt góðu gengi að fagna í deildarkeppninni, að velli.
Halldór Sveinbjörnsson, fréttaritari mbl.is segir um 300 manns hafa verið saman komna í um 14 stiga hita á Silfurtorginu á Ísafirði. Fólk hafi vart ráðið sér yfir kæti og menn séu þegar farnir að velta fyrir sér móttökunum þegar liðið kemur til Ísafjarðar.
„Þetta verður eitthvað,“ segir Halldór. Að sögn hans voru einnig margir ferðamenn sem horfðu á leikinn og fögnuðu með heimamönnum.