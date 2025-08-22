Innlent | mbl | 22.8.2025 | 21:54

Allt varð vitlaust á Silfurtorginu

Mikil fagnaðarlætu brutust út í leikslok.
Ísfirðingar trylltust af fögnuði þegar flautað var til leiksloka í bikarúrslitaleik Vestra og Vals á Laugardalsvelli í kvöld. Vestramenn komu mörgum á óvart og lögðu Valsmenn, sem hafa átt góðu gengi að fagna í deildarkeppninni, að velli. 

Fólk dansaði á borðum í leikslok.
Halldór Sveinbjörnsson, fréttaritari mbl.is segir um 300 manns hafa verið saman komna í um 14 stiga hita á Silfurtorginu á Ísafirði. Fólk hafi vart ráðið sér yfir kæti og menn séu þegar farnir að velta fyrir sér móttökunum þegar liðið kemur til Ísafjarðar. 

Faðmlög og hendur á lofti sáust víða.
„Þetta verður eitthvað,“ segir Halldór. Að sögn hans voru einnig margir ferðamenn sem horfðu á leikinn og fögnuðu með heimamönnum.  

Um 300 mans voru saman komnir á torginu.
