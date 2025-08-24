Innlent | Sunnudagsblað | 24.8.2025 | 19:59

Kanadamaðurinn langlífi

Craig Pedersen hefur stýrt íslenska körfuboltalandsliðinu í ellefu ár, sem …
Craig Pedersen hefur stýrt íslenska körfuboltalandsliðinu í ellefu ár, sem er einsdæmi hér á landi. mbl.is/Karítas
Kári Snorrason

ks@mbl.is

Landslið Íslands í körfuknattleik stendur á ný við dyrnar að stærsta sviði Evrópu. Í þessari viku tekur liðið þátt í EuroBasket, Evrópumóti karla, og mætir Ísrael í fyrsta leik sem fram fer næstkomandi fimmtudag í Póllandi. Þetta verður í þriðja sinn sem Ísland tekur þátt í mótinu og þarf vart að taka það fram að þjóðin er sú fámennasta sem hefur komist á þetta stig. Íslendingar léku áður á EuroBasket árin 2015 og 2017, en enn bíður liðið eftir sínum fyrsta sigri.

Við stjórnvölinn situr hinn rólyndi Kanadamaður Craig Pedersen, sem hefur stýrt liðinu frá árinu 2014. Með því er hann ekki einungis orðinn langlífasti landsliðsþjálfarinn í körfubolta heldur einnig ef fótbolti og handbolti eru teknir með inn í myndina. Yfirvegun, stöðugleiki og hlédrægni hafa frá upphafi einkennt þennan kanadíska þjálfara, sem leiðir nú íslenska liðið á stórmót í þriðja sinn.

