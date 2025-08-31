Eva tekin inn í Frægðarhöll JMU

Eva Hannesdóttir, fyrrum landsliðskona í sundi, var á föstudagskvöld formlega tekin inn í Frægðarhöll íþróttadeildar James Madison-háskólans (JMU) í Virginíu í Bandaríkjunum.
Athöfnin fór fram í Atlantic Union Bank Center í Harrisonburg.
Eva, sem keppti fyrir JMU á árunum 2010–2012, lét strax að sér kveða í sundliði skólans og sló alls sjö háskólamet á tveimur keppnistímabilum.
Hún varð fyrsti, og enn sem komið er eini, Ólympíufarinn í sögu sund- og dýfingaliðs skólans.
Eftirminnilegasta tímabil Evu í JMU var árið 2012 en þá varð hún næststigahæsti keppandi CAA-meistaramótsins með 57 stig og átti stóran þátt í því að skólinn tryggði sér sinn fyrsta CAA-meistaratitil í sundi frá árinu 2001.
Að námi loknu hélt Eva áfram að keppa fyrir Ísland, varð meðal annars Íslandsmeistari í 100 og 200 metra sundi með frjálsri aðferð og tryggði sér sæti á Ólympíuleikunum í London 2012 í 400 metra boðsundi í fjórsundi.
