Annie Mist selur hlut sinn í CrossFit Reykjavík

Afreksíþróttakonan Annie Mist Þórisdóttir hefur selt hlut sinn í líkamsræktarstöðinni CrossFit Reykjavík en nokkrir aðrir bætast í eigendahóp stöðvarinnar.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá stöðinni en þar segir að crossfit-kappinn Björgvin Karl Guðmundsson sé nú orðinn einn af eigendum stöðvarinnar, sem og hlaðvarpsstjórnandinn Snorri Björnsson, þjálfarinn Þröstur Ólafsson og athafnamaðurinn Arnar Þorsteinsson.
Þá hefur Alma Hrönn Káradóttir tekið við sem stöðvarstjóri.
Evert Víglundsson heldur sínum eignarhlut í stöðinni en hann er sá eini sem eftir er úr upprunalega eigendahópnum.
Í tilkynningunni er haft eftir Björgvini Karli að kaupin fari fram í fullri auðmýkt.
„Fyrri eigendur voru að leitast eftir því að selja eftir að hafa skilað frábæru starfi síðastliðin 15 ár - en þau vildu að stöðin endaði í höndum aðila sem hafa reynslu og ástríðu fyrir íþróttinni,“ segir Björgvin.