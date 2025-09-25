Elías Njarðarson, umboðsmaður fótboltamanna hjá MD Management sænsku goðsagnarinnar Martins Dahlin, segir að fyrir sér snúist starf umboðsmannsins ekki bara um stóra díla og rándýr Rolex-úr. Fyrst og fremst einkennist það af mjög mikilli vinnu og ábyrgð.
Lítur hann svo á að umboðsmenn séu svolítið með líf einstaklinga í höndunum – leikmenn eigi börn og séu með fjölskyldur á framfæri og treysti á hann og Martin að þeim bjóðist eins góðir samningar og kostur sé á, svo þeir geti átt ágætis líf og góðan feril.
Elías, sem starfað hefur sem umboðsmaður í sjö ár þrátt fyrir að vera aðeins 28 ára gamall, ræðir í Dagmálum áhugaverðan heim umboðsmanns fótboltamanna.
„Ég held að álagið og stressið sem getur verið í kringum þetta sé kannski það sem fólk fattar ekki alveg. Ég tek þessu hlutverki mjög alvarlega og er ekkert að fíflast með þetta.
Það hafa náttúrulega verið dæmi, ekki endilega á Íslandi en annars staðar, þar sem leikmenn hafa lent í klóm á mönnum sem vita bara ekkert hvað þeir eru að gera og hafa lent í alls konar veseni út frá því.“
