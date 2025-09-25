Innlent | mbl | 25.9.2025 | 21:20

„Ekkert að fíflast með þetta“

Ólafur Pálsson
mbl.is

Ólafur Pálsson

olafur@mbl.is

Elías Njarðarson, umboðsmaður fótboltamanna hjá MD Management sænsku goðsagnarinnar Martins Dahlin, segir að fyrir sér snúist starf umboðsmannsins ekki bara um stóra díla og rándýr Rolex-úr. Fyrst og fremst einkennist það af mjög mikilli vinnu og ábyrgð.

Lítur hann svo á að umboðsmenn séu svolítið með líf einstaklinga í höndunum – leikmenn eigi börn og séu með fjölskyldur á framfæri og treysti á hann og Martin að þeim bjóðist eins góðir samningar og kostur sé á, svo þeir geti átt ágætis líf og góðan feril.

Umboðsmaður væri til í að sjá yngri flokka elítuvædda
Frétt af mbl.is

Umboðsmaður væri til í að sjá yngri flokka elítuvædda

Tekur hlutverkinu mjög alvarlega

Elías, sem starfað hefur sem umboðsmaður í sjö ár þrátt fyrir að vera aðeins 28 ára gamall, ræðir í Dagmálum áhugaverðan heim umboðsmanns fótboltamanna.

„Ég held að álagið og stressið sem getur verið í kringum þetta sé kannski það sem fólk fattar ekki alveg. Ég tek þessu hlutverki mjög alvarlega og er ekkert að fíflast með þetta.

Það hafa náttúrulega verið dæmi, ekki endilega á Íslandi en annars staðar, þar sem leikmenn hafa lent í klóm á mönnum sem vita bara ekkert hvað þeir eru að gera og hafa lent í alls konar veseni út frá því.“

Brot úr þætt­in­um má sjá í ­spil­ar­an­um hér fyr­ir ofan. Áskrif­end­ur geta horft á þátt­inn í heild sinni með því að smella á hlekk­inn hér að neðan.

Snýst ekki bara um stóru dílana og Rolex-úrin

Elías hefur starfað sem umboðsmaður fótboltamanna í sjö ár þrátt …
Elías hefur starfað sem umboðsmaður fótboltamanna í sjö ár þrátt fyrir að vera aðeins 28 ára gamall. mbl.is/Hallur Már

mbl.is

