Í úrslit á sterku bridsmóti

Íslenska bridslandsliðið komst í fjögurra liða úrslit á sterku bridsmóti sem haldið er í Kaupmannahöfn.
Tuttugu og tvær sveitir taka þátt í mótinu sem hófst á mánudag og í þeim eru margir af sterkustu spilurum Evrópu. Sveitirnar spiluðu einfalda umferð, allar við allar, og fjórar efstu sveitinar spila til úrslita á morgun.
Lokaumferðirnar í dag voru spennandi og íslenska liðið var ýmist í 4.-6 sæti eftir því hvernig staðan var í leikjunun. Þegar öllum leikjum nema einum var lokið í síðustu umferðinni var Ísland í 5. sæti en lokaspilin í þessum síðasta leik voru hagstæð og íslenska liðið fór upp í 4. sæti þegar síðasta spilinu lauk.
Í liðinu spila Aðalsteinn Jörgensen, Birkir Jón Jónssn, Magnús Magnússon, Sigurbjörn Haraldsson, Bjarni Einarsson og Matthías Þorvaldsson.
Spilamennskan á morgun hefst kl. 8 að íslenskum tíma og lýkur um kl. 15. Hægt er að fylgjast með mótinu á vef WBT Masters og á vefnum bridgebase.com.