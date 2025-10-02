Innlent | mbl | 2.10.2025 | 17:54

Í úrslit á sterku bridsmóti

Íslenska bridsliðið í Kaupmannahöfn.
Íslenska bridsliðið í Kaupmannahöfn.

Íslenska bridslandsliðið komst í fjögurra liða úrslit á sterku bridsmóti sem haldið er í Kaupmannahöfn. 

Tuttugu og tvær sveitir taka þátt í mótinu sem hófst á mánudag og í þeim eru margir af sterkustu spilurum Evrópu. Sveitirnar spiluðu einfalda umferð, allar við allar, og fjórar efstu sveitinar spila til úrslita á morgun. 

Lokaumferðirnar í dag voru spennandi og íslenska liðið var ýmist í 4.-6 sæti eftir því hvernig staðan var í leikjunun. Þegar öllum leikjum nema einum var lokið í síðustu umferðinni var Ísland í 5. sæti en lokaspilin í þessum síðasta leik voru hagstæð og íslenska liðið fór upp í 4. sæti þegar síðasta spilinu lauk. 

Í liðinu spila Aðalsteinn Jörgensen, Birkir Jón Jónssn, Magnús Magnússon, Sigurbjörn Haraldsson, Bjarni Einarsson og Matthías Þorvaldsson. 

Spilamennskan á morgun hefst kl. 8 að íslenskum tíma og lýkur um kl. 15. Hægt er að fylgjast með mótinu á vef WBT Masters og á vefnum bridgebase.com.

mbl.is

Nýjast á mbl.is »

Morgunblaðið Umræðan
Dagur B. Eggertsson
„Hvað eigum við eiginlega að gera við Ísland?“
None
Evrópusambandið: Vinur eða óvinur frelsisins?
Meira í Umræðunni »
Fleira áhugavert
Versnandi umhverfi útflutnings Fjórir særðir eftir árás í Manchester Kortleggja breytingar í iðrum Silfru Mokar Íslendingum til Kanaríeyja eftir fall Play

Nýjast á mbl.is »

Morgunblaðið Umræðan
Dagur B. Eggertsson
„Hvað eigum við eiginlega að gera við Ísland?“
None
Evrópusambandið: Vinur eða óvinur frelsisins?
Meira í Umræðunni »
Fleira áhugavert
„Þeir munu ekki hætta“ Versnandi umhverfi útflutnings Hátt í 30 jarðskjálftar við Grjótárvatn Mokar Íslendingum til Kanaríeyja eftir fall Play