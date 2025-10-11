Innlent | mbl | 11.10.2025 | 7:57

UMFÍ ræðir tillögu um tilmæli varðandi áfengissölu

Bent er á að ljóst sé að sala áfengra drykkja …
Bent er á að ljóst sé að sala áfengra drykkja eigi enga samleið með barna- og uppeldisstarfi. Ljósmynd/Colourbox

Fyrir stjórn UMFÍ liggur tillaga um að beina þeim tilmælum til íþróttafélaga, að sýna fyllstu varkárni og ábyrgð þegar kemur að sölu áfengra drykkja á viðburðum.

Þetta eigi sérstaklega við á kappleikjum þar sem börn og ungmenni séu á meðal áhorfenda.

Tilmælin má finna í þingskjali sem unnið hefur verið í aðdraganda sambandsþings UMFÍ sem haldið er í Stykkishólmi 10. til 12. október.

Starfsemi íþróttafélaga miklu viðameiri

Bent er á að ljóst sé að sala áfengra drykkja eigi enga samleið með barna- og uppeldisstarfi en taka verði tillit til þess að starfsemi íþróttafélaga sé miklu viðameiri en svo að hún snúi aðeins að börnum og unglingum.

„Víða sinna íþróttafélög mjög mikilvægu félagslegu hlutverki og eru viðburðir félaganna, hvort sem er átt við kappleiki meistaraflokka eða önnur hátíðarhöld, jafnan með fjölmennustu mannamótum hverrar sveitar. Viðburðir íþróttafélaga eru jafnframt hluti af afþreyingarmarkaði og þurfa því að standast samanburð við aðra menningar- og afþreyingarviðburði, bæði hvað varðar þjónustu og skipulag,” segir í tillögunni.

Mælst er til þess að:

  • Sala áfengra drykkja fari ekki fram á sama sölustað og börn og ungmenni versla aðrar vörur eða veitingar.
  • Dregið sé úr sýnileika áfengra drykkja eins og kostur er
  • Boðið sé upp á sérstök „fjölskyldusvæði“ í áhorfendastúkum eða á áhorfendapöllum þar sem ölvun eða meðhöndlun áfengis er með öllu óheimil.
  • Sé það á annað borð heimilt að bera drykki inn í áhorfendastúku eða á áhorfendapalla verði viðeigandi gæsla til taks innan slíks svæðis.
  • Gæsla sé ávallt til fyrirmyndar og þeir einstaklingar sem sinna því hlutverki séu vel til þess fallnir og aldrei yngri en 20 ára.
  • Ávallt sé þess gætt að frágangur, tiltekt og þrif séu til fyrirmyndar. Ekki séu ummerki um sölu áfengra drykkja í mannvirkjum þegar starfsemi ungmenna fari fram. Þá séu hirslur og geymslur kyrfilega læstar og aðgengi að þeim sé stýrt vel.

Fram kemur í greinargerð að á sambandsráðsfundi UMFÍ í fyrra hafi verið samþykkt að skipa starfshóp í tengslum við sölu áfengis á íþróttaviðburðum. Honum var falið að skila tillögu á þingið í ár.

„UMFÍ leggur áherslu á að íþróttahreyfingin í heild sinni gefi út tilmæli og á þingi ÍSÍ í vor var samþykkt tillaga um nefnd um þessi mál. Þetta er innlegg í þá vinnu af hálfu UMFÍ með ósk um náið samstarf við ÍSÍ um málið,” segir í greinargerðinni.

mbl.is

Nýjast á mbl.is »

Morgunblaðið Umræðan
Sigurður Helgi Pálmason
Samvinna þjóða borgar sig – líka heima
Greining &bdquo;Það hefur mikil áhrif á þroska barna ef þau þurfa að bíða stóran hluta af sinni grunnskólagöngu eftir greiningu eða heilbrigðisþjónustu.&ldquo;
Er íslenskt samfélag barnvænt?
Meira í Umræðunni »
Fleira áhugavert
85 milljörðum ráðstafað á 4 árum Machado hlýtur friðarverðlaun Nóbels Gatan þrengd eftir banaslys Viðbúin hinu versta en vona það besta

Nýjast á mbl.is »

Morgunblaðið Umræðan
Sigurður Helgi Pálmason
Samvinna þjóða borgar sig – líka heima
Greining &bdquo;Það hefur mikil áhrif á þroska barna ef þau þurfa að bíða stóran hluta af sinni grunnskólagöngu eftir greiningu eða heilbrigðisþjónustu.&ldquo;
Er íslenskt samfélag barnvænt?
Meira í Umræðunni »
Fleira áhugavert
Hver er Maria Machado? Framkvæmt í heimildarleysi Þetta voru verstu ár lífs míns Leggið tímanlega af stað
Loka