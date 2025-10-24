KR-ingar á Tenerife: „Með kúkinn í buxunum“

Stór hópur KR-inga ætlar að safnast saman á bar á Tenerife á morgun og fylgjast þar með viðureign Vestra og KR í neðri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu en um sannkallaðan fallbaráttuslag er að ræða.
Afturelding, KR og Vestri berjast um að halda sæti sínu í deildinni og staðan er sú að KR verður að vinna Vestra til forðast fall en leikurinn fer fram á Ísafirði klukkan 14 á morgun. Fyrir lokaumferðina er Afturelding á botninum með 27 stig, KR hefur 28 og Vestri 29.
Afturelding sækir Skagamenn heim og eini möguleiki Mosfellinga á að halda sæti er þeir vinni ÍA og að Vestri og KR geri jafntefli.
KR hefur aðeins einu sinni fallið úr efstu deild en það var fyrir 48 árum síðan þegar KR tapaði fyrir ÍBV árið 1977 í lokaumferð deildarinnar.
„Ég held að verðum eitthvað um 40 manns sem ætlum að safnast saman á St Eugen's barnum á Adeje ströndinni á Tenerife sem KR-ingurinn Níles Hafsteinsson á og rekur og 80 prósent þeirra eru KR-ingar,“ segir KR-ingurinn Kristinn Kjærnested, fyrrum formaður knattspyrnudeildar KR, í samtali við mbl.is.
Kristinn segir að menn séu nánast með kúkinn í buxunum og það sé mikið stress á stuðningsmönnum KR sem ætla að mæta í KR-treyjunum á barinn og fylgjast með leiknum.
„Þetta er allavega í okkar höndum að geta tryggt sætið í deildinni en það er alveg óhætt að segja að tímabilið hafi verið mikil vonbrigði. Ég man ekkert eftir leiknum 1977 enda var ég þá fimm ára gamall svo maður hefur aldrei upplifað þetta áður. Ég held að menn hafi tekið full léttvægt til orða þegar sagt var að það yrði enginn heimsendir ef KR félli,“ segir Kristinn.
Kristinn segist sannfærður um KR sigur á morgun.
„Ég held að við vinnum þennan leik en ef á á segja eins og er þá er ég algjörlega á tauginni sem og við allir KR-ingarnir sem erum hér á Tenerife,“ segir hann.