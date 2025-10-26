Sagði upp draumastarfinu vegna óheilbrigðs starfsumhverfis

Margrét Kristinsdóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri Ungmennafélagsins Sindra á Höfn í Hornafirði, ákvað að segja upp starfi sínu í fyrra eftir það sem hún lýsir sem „erfiðu og óheilbrigðu starfsumhverfi“ innan félagsins.
Ástæða þess að hún tók ákvörðunina er, að sögn Margrétar, ein af deildum félagsins sem skapaði óviðunandi aðstæður. Margrét fór á heilsustofnun í Hveragerði og leitaði til sálfræðings vegna vanlíðanar í kjölfar framkomunnar.
„Ástæðan fyrir því að ég ákvað að segja upp var þetta umhverfi sem myndaðist þarna vegna einnar deildar. Ég átti mjög góð samskipti við hinar deildirnar og það gekk vel í öllum öðrum málum en þessi eina deild varð til þess að ég ákvað að hætta,“ segir Margrét Kristinsdóttir í samtali við mbl.is.
Margrét hóf störf hjá UMF Sindra vorið 2022 og sendi uppsagnarbréf sitt til aðalstjórnar haustið 2024.
„Ég vissi að það þyrfti tíma til að finna nýjan framkvæmdastjóra og bauðst til að vinna fram á vorið, jafnvel fram í maí. En það sótti enginn um, og ég endaði því á að vera áfram í starfinu í heilt ár eftir að ég sagði upp. Enn í dag hefur enginn verið ráðinn í stöðuna,“ segir hún.
Að sögn Margrétar komu vandamálin fljótlega í ljós eftir að hún hóf störf. „Það gekk vel fyrst um sumarið en um haustið 2022 komu upp fjárhagsvandræði sem þurfti að takast á við. Það gekk almennt vel fyrir utan þessa einu deild. Þeir kölluðu það sem ég var að gera afskiptasemi en ég kallaði það einfaldlega vinnuna mína.“
Hún segir að þegar hún sinnti verkefni sem sneri að gagnasöfnun fyrir sveitarfélagið hafi deildin séð tækifæri til að koma á hana höggi.
„Ég óskaði eftir gögnum frá öllum deildum en þessi deild tafði ítrekað að skila. Ég beið eins lengi og ég gat áður en ég sendi gögnin áfram til sveitarfélagsins, en morguninn eftir sendu þeir sín gögn beint þangað, s.s. fram hjá mér,“ segir Margrét og bætir við að þar hafi augljóslega verið reynt að grafa undan starfi hennar sem framkvæmdastjóra.
Margrét lýsir mikilli vanlíðan í starfinu undir lokin. „Ég var farin að óttast hvað þeir tækju upp á næst. Ég varð mjög kvíðin og fór að hugsa hvort þeir myndu gera eitthvað í hvert sinn sem ég sendi frá mér póst eða gögn. Ég var orðin bæði andlega og líkamlega búin á því og leitaði mér aðstoðar. Ég fór til sálfræðings og á Heilsustofnun í Hveragerði vegna streitu og álags,“ segir hún.
Að hennar sögn hafa fleiri starfsmenn innan félagsins upplifað sams konar vandamál vegna deildarinnar og sagt upp.
Margrét segir að utanaðkomandi sáttamiðlari hafi verið fenginn til að reyna að leysa ágreininginn, en án árangurs.
„Það náðist ekki samkomulag um hverjir ættu að sitja sáttafundinn. Mér fannst mjög óþægilegt að eiga að mæta ein á móti sjö einstaklingum og fékk ekki að hafa með mér þann sem ég treysti. Þannig að sáttameðferðin var einfaldlega felld niður.“
Hún telur að hegðun eins einstaklings innan umræddrar deildar hafi gríðarleg áhrif á starfsandann innan félagsins.
„Þetta er bara samþykkt hegðun í samfélaginu því það vissu allir hver var að baki þótt ég nefndi engin nöfn. Það hefur enginn lagt í að ræða við hann eða taka slaginn, því fólk veit ekki hvað honum dettur í hug. Það er erfitt að fá fólk til að vinna með þessum einstaklingi vegna þess hvernig hann hagar sér gagnvart öðrum og það vantar nú þegar fólk í deildina af þessum sökum,“ segir hún.
Margrét segir að stjórnin hafi reynt að leita lausna en án árangurs. „Ég fór í gegnum tvær aðalstjórnir. Sú fyrri var mjög góð og reyndi að miðla málum en það tókst ekki. Síðan urðu mannaskipti og ný stjórn hefur stutt mig eins og hún hefur getað,“ segir hún og bætir við að eina tilraunin til úrlausnar hafi verið sáttameðferðin sem aldrei fór fram.
Margrét sinnir enn verkefnum gjaldkera aðalstjórnar fyrir félagið því ekki hefur gengið að ráða í starfið.
Í Facebook-færslu sem birt var á síðu félagsins undir yfirskriftinni „Draumastarfið“ lýsti Margrét sinni upplifun. Þar sagði hún frá því að starfið hafi verið hennar draumastarf og að hún hafi viljað efla félagið, bæta fjárhag þess og sýna fagmennsku.
„Ég var sorgmædd yfir því að þurfa að segja upp. Þetta var draumastarf mitt og mér fannst ég standa mig vel. Ég naut starfsins og sakna þess, en það var einfaldlega ekki þess virði að halda áfram í þessu umhverfi,“ segir hún.
Margrét segir að ástandið hafi haft víðtæk áhrif á félagið. „Það er ótrúlega sorglegt að ein deild geti haft svona mikil áhrif á allt félagið. Ellefu af tólf deildum voru ánægðar með störf mín. Nú er enginn framkvæmdastjóri starfandi og enginn sækir um vegna andrúmsloftsins sem ríkir,“ segir hún að lokum.