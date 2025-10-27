Til skammar að lögreglan hafi verið send í Víkina

Tómas Þór Þórðarson, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir Skúla Helgason, formann íþrótta- og menningarráðs Reykjavíkurborgar, fara með fleipur varðandi veitingu rekstrarleyfa fyrir sölu áfengis á fótboltaleikjum.
Stuðningsmönnum Víkings og Vals var meinað að drekka áfengi á meðan á leik félaganna stóð í Víkinni á laugardag. Lögregla kom og lokaði fyrir afhendingu bjórsins, sem var þó ókeypis, sökum þess að talið var að Víking skorti til þess tilskilin leyfi.
Í kjölfarið sagði Haukur Hinriksson, framkvæmdastjóri Víkings, við mbl.is að erfitt væri fyrir Reykjavíkurfélögin að fá slík leyfi sökum sérreglna frá borginni. Jafnframt hefur formaður knattspyrnudeildar Víkings sagt að Reykjavíkurborg standi í vegi fyrir því að slík leyfi séu veitt félögunum.
Því svaraði Skúli í samtali við mbl.is þar sem hann sagði það ekki rétt að borgin stæði í vegi fyrir veitingu leyfanna.
Tómas Þór situr í aðalstjórn knattspyrnufélags Víkings og bendir í færslu sinni á Facebook á að Skúli segi það ekki vera á vegum Reykjavíkurborgar að veita leyfin.
Hann ljúki þó sömu setningu á að segja að borgin veiti ekki leyfi nema tímabundin tækifærisleyfi, sem hafi verið veitt með reglubundnum hætti.
„Reykjavíkurborg sem sagt veitir ekki leyfi nema þegar hún veitir leyfi. Skýr og góður málflutningur,“ segir í færslu Tómasar.
„Víkingur hefur allt tímabilið sótt um bæði varanlegt rekstrarleyfi fyrir sölu áfengis á fótboltaleikjum félagsins og tvívegis um tækifærisleyfi og verið neitað í öll skiptin af embætti sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu - þrátt fyrir jákvæðar umsagnir frá lögreglu og slökkviliði.
Til upplýsinga fyrir þá sem ekki þekkja alveg til dugir að aðeins einn umsagnaraðila leggist gegn veitingu leyfis svo sýslumaður hafni umsókn um tækifærisleyfi. Í báðum tilvikum Víkings var sá umsagnaraðili Reykjavíkurborg. Borgin okkar.“
Þá segir Tómas að umsókn um varanlegt leyfi sé enn meiri sorgarsaga þegar horft sé til tvískinnungs með áfengisleyfi á Laugardalsvelli.
„En það er önnur saga,“ segir hann.
„Það þarf auðvitað mynda miklu betri og skýrari ramma utan um þessi mál – en þessi eilífa forræðishyggja og þvæla sem er í gangi hjá Reykjavíkurborg er náttúrlega ólíðandi. Og, að vera senda greyið lögregluna – sem hefur allt aðra og miklu mikilvægari hluti að gera – til þess eins að sverta sigurhátíð ríflega 2.000 Víkinga er til skammar.“