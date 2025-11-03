„Ég var bókstaflega að berjast fyrir lífi mínu“

„Allt sem ég hef leitað að í lífi mínu fann ég á Íslandi. Einhvern veginn fékk ég að upplifa það að tilheyra hérna.“
Þetta segir hinn senegalski Sergine Modou Fall sem endaði fyrir hálfgerða tilviljun á Íslandi fyrir 10 árum síðan. Hann er nú búsettur á Ísafirði þar sem hann leikur fótbolta með meistaraflokki Vestra og hefur eignast fjölskyldu og börn.
Síðustu misseri hefur hann unnið að því að koma á laggirnar góðgerðafélagi sem hefur það að markmiði að styðja við bakið á börnum og ungu fólki á æskuslóðunum í Senegal í gegnum íþróttir, menntun og heilbrigði.
Sergine fæddist í borginni Kemeber í Sengal árið 1993 en fljótlega eftir fæðingu fengu foreldrar hans tækifæri til að flytja til Ítalíu. Þau gripu það en skyldu kornungan son sinn eftir hjá afa sínum.
„Framan af var líf mitt frekar óstöðugt þar sem ég var sífellt að flytja á milli staða og aðstæður voru ekki þær bestu,” segir Sergine um árin í Senegal en bætir við að draumur hans hafi hins vegar alltaf verið að spila fótbolta.
„Ég spilaði mikið á rykugum götunum, það voru engir innviðir til að spila fótbolta þar sem ég ólst upp.“
Þegar hann var 12 ára flutti Sergine svo til föður síns á Ítalíu þar sem hann gekk í skóla.
Hann segir flutningana hins vegar ekki hafa verið eintóman dans á rósum því á Ítalíu upplifði hann nýjar áskoranir, bæði innan og utan heimilisins.
Vegna þess hve ungur Sergine var þegar foreldrar hans fluttu til Evrópu þekkti hann þau í raun ekkert þegar hann loks kom til Ítalíu. „Það var erfitt að finna feðgatenginguna og þannig lagað,” segir Sergine.
„Utan heimilisins var annað vandamál. Ítalska var ekki mitt fyrsta tungumál því í Senegal lærðum við frönsku og wolof. Þannig að skólinn var erfiður og það var erfitt að aðlagast.“
Hann fékk heldur ekki að keppa í fótbolta fyrsta árið sitt á Ítalíu þar sem hann var ekki skráður í kerfið. Auk þess hafði hann aldrei spilað á hefðbundnum fótboltavelli sem gerði honum nokkuð erfitt fyrir.
Þetta varð á endanum til þess að Sergine gaf fótboltadrauminn tímabundið á bátinn og einbeitti sér í staðinn að skólanum og útskrifaðist sem rafvirki árið 2013.
Eftir útskrift ákvað hann að flytja til Spánar þar sem móðir hans var búsett en fann sig heldur ekki í því samfélagi.
„Spurningin mín var því alltaf, hvar á ég heima? Það var vandamálið mitt og hafði verið frá því ég var ungur.”
Eftir nokkra rannsóknarvinnu ákvað Sergine að umturna lífi sínu, kaupa miða aðra leið til Noregs og reyna að hefja nýtt líf þar.
„Ég hugsaði með mér að ég myndi fljúga þangað, gista nokkrar vikur á farfuglaheimili og vonandi hitta einhvern sem gæti hjálpað mér.”
Hann segir að þessa bjartsýni hafi hann tileinkað sér í Senegal en þar sé fólk ávallt reiðbúið að hjálpa náunganum.
Áætlun Sergines gekk líka svona ljómandi vel upp því aðeins nokkrum dögum eftir komuna til Noregs hitti hann samlanda sinn sem kom honum í samband við knattspyrnufélag í bænum Trobak.
Liðinu stýrði íslenskur þjálfari, Teitur Þórðarson, sem bauð honum að mæta á prufuæfingar.
Á endanum ákvað liðið hins vegar að semja ekki við Sergine en Teitur bauðst til að koma honum í samband við bróður sinn sem þá var þjálfari hjá Víkingi.
Víkingur flaug honum í kjölfarið til Íslands þar sem hann fór á nokkrar æfingar með félaginu. Á endanum gekk tímasetningin hins vegar ekki upp og bauðst félagið til að fljúga honum aftur heim.
Sergine segist ekki hafa getað hugsað sér að fara aftur til Ítalíu eða Spánar en eftir að hafa ráðfært sig við ýmsa hér á landi setti hann sig í samband við þjálfara B Bolungavíkur sem bauð honum sömuleiðis að mæta á æfingu með liðinu en það var aðeins tveimur dögum áður en félagaskiptaglugginn lokaði.
„Ég fór á fund með þjálfaranum daginn eftir, áður en félagaskiptaglugginn lokaði, og ég man að maðurinn sem var að túlka sagði mér að því miður væri ég ekki leikmaður sem gæti raunverulega hjálpað þeim,“ rifjar Sergine upp.
„En það var ekki satt. Það er ekki eins og ég hafi verið frábær leikmaður eða sá sem gæti skipt sköpum, en ég var mjög ákveðinn, hafði hjarta og seiglu.“
Hann bætir við að á þessum tímapunkti hafi hann í raun og veru verið að berjast fyrir lífi sínu.
„Ég var bókstaflega að berjast fyrir lífi mínu, hvað þetta varðaði, svo ég sagði að ef hann gæfi mér tækifæri, gæfi mér einhvern stað til að vera á, þá myndi ég berjast, berjast fyrir lífi mínu þar til mér tækist það.
Og hann samþykkti það, hann gaf mér tækifæri til að vera hluti af liðinu og það var bókstaflega þar sem sagan mín hófst, í öllum skilningi, á svo margan, margan, margan máta.”
Þetta var árið 2015 en síðan þá hefur Sergine meira og minna verið búsettur á Vestfjörðum og leikið með Vestra síðan liðið var stofnað.
Spurður hvernig dvölin á Íslandi síðustu 10 árin hafi verið segir Sergine: „Vá! Ég myndi segja dásamleg, dásamleg, því allt sem ég hef leitað að í lífi mínu fann ég á Íslandi. Einhvern veginn fékk ég að upplifa það að tilheyra hérna.”
„Það var það sem ég hafði verið mjög forvitinn um frá því ég var lítill. Því ef þú elst upp sem barn án raunverulegrar leiðsagnar er það mjög erfitt.
Og svo er það það að tilheyra samfélagi, þegar þú ert innflytjandi er erfitt að aðlagast nýja landinu og þegar þú ferð svo aftur heim lítur fólk líka á þig eins og þú sért ekki einn af þeim.
Ég held að saga manns hefjist þegar maður finnur að maður tilheyrir raunverulega einhverjum stað og mín saga hófst á Íslandi. Ég fann fjölskylduna mína hér, ég á börn og vini.”
Hann bætir við að hann sé ævinlega þakklátur samfélaginu á Vestfjörðum fyrir að taka sér svo opnum örmum og að hann sé stoltur að tilheyra því.
Þrátt fyrir að hafa fundið sig á Íslandi hefur Sergine alls ekki sagt skilið við Senegal. Frá árinu 2021 hefur hann unnið hörðum höndum að því að koma á laggirnar skóla í borginni sem hann ólst upp í sem hefur það að markmiði að efla börn og ungmenni í gegnum íþróttaiðkun, lærdóm, lestur og heilbrigði.
Nú vinnur hann að því ásamt samfélaginu á Vestfjörðum að koma á laggirnar íslensku góðgerðafélagi sem mun styrkja þetta framtak og tenginguna milli Íslands og Senegal.
„Síðan ég byrjaði að spila á Íslandi hef ég alltaf hugsað með mér, hversu mörg börn eins og ég eru til um allan heim? Hversu mörg börn eru að berjast fyrir því að fá tækifæri sem enginn getur veitt þeim?” segir Sergine spurður hvað varð til þess að hann ákvað að leggjast í þetta verkefni.
Hann segir að verkefnið, sem þegar er hafið, hefði ekki verið mögulegt ef ekki hefði verið fyrir hjálp Vestfirðinga en Vestfirskir verktakar hafa verið sérstakur bakhjarl þess.
Í næsta mánuði mun Sergine halda til Senegal ásamt sjúkraþjálfara Vestra til að standa fyrir æfingabúðum fyrir sjálfboðaliða þar sem munu koma til með að kenna börnum í gegnum fótboltaskóla Sergines, Prokebs Academy.
Í þeim þjálfunarbúðum verður farið yfir þjálfunar- og kennsluaðferðir og sitthvað fleira en Sergine segir að sérstök áhersla verði líka lögð á að kenna krökkum um almennt heilbrigði.
„Þú þarft að kenna um mikilvægi heilsunnar og innleiða grundvallaratriði eins og að þvo sér og bursta tennurnar. Því ég veit að þetta er ekki hluti af daglegu lífi þarna og mörg, mörg börn glíma við sjúkdóma sem ég held að væri hægt að berjast gegn ef þú til dæmis bara gæfir þeim tannbursta,” segir Sergine.
Að lokum bætir hann við að ýmislegt fleira sé á döfinni hjá íslenska góðgerðafélaginu, það muni til dæmis koma að því að gera upp skóla í Senegal.
„Börnin þarna lifa mörg bara frá degi til dags án nokkurrar leiðsagnar og það eru líka mörg heilsufarsleg vandamál, þannig að ég held að ef við gætum tengt saman íþróttir og það að leiðbeina þeim varðandi heilsu og menntun, gæti það leyst mörg vandamál.“