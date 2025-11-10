Íslenskur heimsmeistari: Æfir í 8-10 tíma á dag

Finnbjörn Flosi Jónasson, eða Finnsi eins og hann er jafnan kallaður, hefur svo sannarlega gert það gott á sviði rafíþrótta og vann í vikunni heimsmeistaratitil í greininni.
Finnsi er einn af fáum íslenskum atvinnumönnum í rafíþróttum og fór ásamt liði sínu Virtus.Pro taplaus í gegnum heimsmeistaramótið í tölvuleiknum Marvel Rivals Ignite.
„Tilfinningin var mjög góð, þetta var ekkert mjög jöfn úrslitakeppni svo við vorum ekkert allt of spenntir en auðvitað sáttir að vinna,“ segir Finnsi í samtali við mbl.is.
Lið Finnsa fór, eins og áður hefur komið fram, taplaust í gegnum keppnina og sigraði alla níu leiki sína. Hann segir stemminguna í liðinu hafa verið afar góða.
„Við erum búnir að vera lið saman alveg síðan leikurinn kom út,“ segir hann og bætir við að hin liðin í keppninni hafi ekki unnið saman eins lengi og þeir.
Sjálfur byrjaði Finnsi í rafíþróttum þegar hann var 17 ára gamall þegar leikurinn Overwatch kom út.
Hann segist líta mest upp til liðsfélaga síns Nevix. „Hann spilar sama hlutverk og ég og hefur gert það lengi, hann er mjög snjall leikmaður og ég lít upp til hans.“
Finnsi segir svo frá degi í lífi atvinnumanns sem einkennist af stífum æfingum.
„Ég vakna, fer í sturtu, fæ mér að borða og svo tekur liði svona "watch review" í klukkutíma fyrir æfingu. Svo tökum við tvær tveggja tíma æfingar með klukkutíma pásu á milli," segir hann.
„Eftir æfingu spilum við svo sjálfir bara eins lengi og við viljum, við spilum örugglega átta til tíu tima á dag,“ bætir hann við.
Fyrir að sigra keppnina hlaut liðið 320 þúsund dollara, eða um 41 milljón íslenskra króna, til að skipta sín á milli.
Aðspurður segist Finnsi stefna á að leggja þá peninga inn á bók.