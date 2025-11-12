Innlent | Morgunblaðið | 12.11.2025 | 22:46

Sportið vinsælt sem fyrr en það kostar sitt

Margir hafa verið ósáttir við að Sýn festi enska boltann …
Margir hafa verið ósáttir við að Sýn festi enska boltann inni í stórum pakka. AFP
Morgunblaðið

Höskuldur Daði Magnússon

hdm@mbl.is

Frétt Morgunblaðsins á mánudaginn um hressilegar verðhækkanir hjá fjarskiptafyrirtækinu Sýn vakti mikla athygli. Þar kom fram að pakkar sem innihalda áskrift að enska boltanum muni hækka um tvö þúsund krónur.

Hlutfallslega er mesta hækkunin á pakkanum Sýn+ og allt sport, sem er einn vinsælasti pakkinn. Hann hefur frá því í haust kostað 11.990 krónur en hækkar í 13.990 krónur. Það er hækkun upp á 17%.

Margir hafa verið ósáttir við að Sýn festi enska boltann inni í stórum pakka, að ekki sé hægt að kaupa staka áskrift að honum. Sama stefna var viðhöfð hjá Símanum síðasta vetur en munurinn er sá að þá kostaði áskrift að Sjónvarpi Símans Premium 8.500 krónur.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:

Nýjast á mbl.is »

Morgunblaðið Umræðan
Hildur Sverrisdóttir
Valkvæð óráðsía
Gísli Stefánsson
Er orðið „sjávarútvegur“ blótsyrði?
Meira í Umræðunni »
Fleira áhugavert
Myrti systur sína eftir fyrirskipun af netinu Rannsaka árás starfsmanns á barn Framkvæmdir hefjast við þessa kafla borgarlínu 2026 „Ákveðin redding sem dugar í tvo daga“

Nýjast á mbl.is »

Morgunblaðið Umræðan
Hildur Sverrisdóttir
Valkvæð óráðsía
Gísli Stefánsson
Er orðið „sjávarútvegur“ blótsyrði?
Meira í Umræðunni »
Fleira áhugavert
Samfylkingin ekki skilað ársreikningi Rannsaka árás starfsmanns á barn Ákærður fyrir tvö brot gegn stúlku á Múlaborg Hanna: „Við lítum þetta mál alvarlegum augum“