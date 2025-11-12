Sportið vinsælt sem fyrr en það kostar sitt

Höskuldur Daði Magnússon
Frétt Morgunblaðsins á mánudaginn um hressilegar verðhækkanir hjá fjarskiptafyrirtækinu Sýn vakti mikla athygli. Þar kom fram að pakkar sem innihalda áskrift að enska boltanum muni hækka um tvö þúsund krónur.
Hlutfallslega er mesta hækkunin á pakkanum Sýn+ og allt sport, sem er einn vinsælasti pakkinn. Hann hefur frá því í haust kostað 11.990 krónur en hækkar í 13.990 krónur. Það er hækkun upp á 17%.
Margir hafa verið ósáttir við að Sýn festi enska boltann inni í stórum pakka, að ekki sé hægt að kaupa staka áskrift að honum. Sama stefna var viðhöfð hjá Símanum síðasta vetur en munurinn er sá að þá kostaði áskrift að Sjónvarpi Símans Premium 8.500 krónur.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.