Innlent | Morgunblaðið | 27.11.2025 | 12:12

Stuðningsmenn gestanna blása í lúðra

Tómas í keppnistreyju Samsunspor. Nú gefst fleirum kostur á að …
Tómas í keppnistreyju Samsunspor. Nú gefst fleirum kostur á að eignast slíka treyju. mbl.is/Karítas
Morgunblaðið

Kristján Jónsson

[email protected]

Ekki gerist það beinlínis á hverjum degi að íslenskir stuðningsmenn tyrknesks knattspyrnuliðs komi saman á öldurhúsi í Reykjavík til að stilla saman strengina en það gerist í dag þegar stuðningsmenn Samsunspor mæta á Ölver í Glæsibæ frá kl. 17 til að hita upp fyrir leik Breiðabliks og Samsunspor í Sambandsdeild Evrópu í knattspyrnu.

Leikurinn fer fram á Laugardalsvellinum í kvöld klukkan 20 en tyrkneska liðið mætir með íslenskan landsliðsmann innanborðs, Loga Tómasson. Fyrir vikið er áhuginn á liði gestanna meiri en undir öðrum kringumstæðum.

Bókaútgefandinn Tómas Hermannsson er faðir Loga og hann er einn af forsprökkunum í stuðningsmannaliði Samsunspor að þessu sinni.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:

Nýjast á mbl.is »

Morgunblaðið Umræðan
Dagur B. Eggertsson
Er Sjálfstæðisflokkurinn tví- eða þríklofinn?
Svanur Guðmundsson
Þorskurinn og sjálfstæðið: Sagan sem við gleymdum
Meira í Umræðunni »
Fleira áhugavert
Afgreiða ekki umsóknir frá Afganistan vegna árásar „Meiri útsöluáhrif en fólk átti von á“ 55 látnir eftir eldsvoðann mikla 14 ára þrisvar á bráðamóttökuna á rúmum mánuði

Nýjast á mbl.is »

Morgunblaðið Umræðan
Dagur B. Eggertsson
Er Sjálfstæðisflokkurinn tví- eða þríklofinn?
Svanur Guðmundsson
Þorskurinn og sjálfstæðið: Sagan sem við gleymdum
Meira í Umræðunni »
Fleira áhugavert
Allt að 10 milljarða fjárfesting NATO í Helguvík Afgreiða ekki umsóknir frá Afganistan vegna árásar Hæstiréttur staðfestir 16 ára dóm yfir Dagbjörtu Hafa áhyggjur af börnunum í núverandi fyrirkomulagi