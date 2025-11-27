Stuðningsmenn gestanna blása í lúðra

Kristján Jónsson
Ekki gerist það beinlínis á hverjum degi að íslenskir stuðningsmenn tyrknesks knattspyrnuliðs komi saman á öldurhúsi í Reykjavík til að stilla saman strengina en það gerist í dag þegar stuðningsmenn Samsunspor mæta á Ölver í Glæsibæ frá kl. 17 til að hita upp fyrir leik Breiðabliks og Samsunspor í Sambandsdeild Evrópu í knattspyrnu.
Leikurinn fer fram á Laugardalsvellinum í kvöld klukkan 20 en tyrkneska liðið mætir með íslenskan landsliðsmann innanborðs, Loga Tómasson. Fyrir vikið er áhuginn á liði gestanna meiri en undir öðrum kringumstæðum.
Bókaútgefandinn Tómas Hermannsson er faðir Loga og hann er einn af forsprökkunum í stuðningsmannaliði Samsunspor að þessu sinni.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.