Andlát: Örn Óskarsson

Örn Óskarsson, pípulagningameistari og fv. landsliðsmaður í knattspyrnu, lést á Landspítalanum í Fossvogi 25. nóvember síðastliðinn, 72 ára að aldri, eftir langvarandi veikindi.
Örn fæddist 18. febrúar 1953 í Vestmannaeyjum og ólst þar upp. Foreldrar hans voru Óskar Ólafsson pípulagningameistari, frá Vestari-Torfastöðum í Fljótshlíð, og Kristín Jónsdóttir húsfreyja, frá Hafnarnesi í Fáskrúðsfirði. Var Örn næstyngstur tíu systkina.
Örn lauk skólagöngu í Eyjum og lærði pípulagnir hjá föður sínum. Starfaði hann við það í Eyjum og síðar í Reykjavík er fjölskylda hans fluttist þangað.
Örn þótti mikið efni í íþróttum á yngri árum, bæði í fótbolta og frjálsum íþróttum, og setti Íslandsmet í hlaupum og spjótkasti. Frændi hans og nafni, Örn Eiðsson íþróttafrömuður, sagði við hann eitthvað á þá leið að hann yrði að velja á milli fótbolta eða frjálsra, og boltinn varð ofan á. Örn lék lengst af með ÍBV og var mikill markahrókur, skoraði 81 mark í 171 leik á Íslandsmótinu, þar af 56 mörk í 152 leikjum í efstu deild. Hann varð bikarmeistari með ÍBV 1972 og Íslandsmeistari 1979, og var markakóngur 2. deildar árið 1976. Í keppni á móti Selfossi 14. ágúst 1976 vann ÍBV 11-0 og skoraði Örn tvöfalda þrennu eða 6 mörk og gekk síðan kl. 6 sama dag í það heilaga. Hann varð síðan næstmarkahæstur í efstu deild 1973. Sumarið 1977 lék Örn með KR og var þá markahæsti maður liðsins.
Hann var atvinnumaður hjá Örgryte í Svíþjóð 1980-1981 og seinna árið var liðið í sænsku úrvalsdeildinni. Örn lauk ferlinum með Þrótti í Reykjavík árin 1983-1986. Örn lék 23 leiki með A-landsliðinu í knattspyrnu á árunum 1972-1982 og skoraði þar eitt mark. Þó að hann hafi lengstum verið sóknarmaður þá lék hann sem bakvörður í landsliðinu seinni árin.
Eftirlifandi eiginkona Arnar er Hulda G. Kjærnested, f. 1955. Dætur þeirra eru Margrét, f. 1974, og Sara Kristín, f. 1984. Barnabörnin eru sex talsins.
Útför Arnar fer fram í Guðríðarkirkju 4. desember kl. 15.