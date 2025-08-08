Tækni & vísindi | mbl | 8.8.2025 | 22:04

OpenAI krýnt sigurvegari gervigreindarskákmóts

Gervigreind OpenAI tefldi til sigurs á skákmóti gervigreindanna.
Gervigreind OpenAI tefldi til sigurs á skákmóti gervigreindanna. Samsett mynd/Unsplash
mbl.is

Valgerður Birna Magnúsdóttir

vala@gmail.com

OpenAI stendur uppi sem sigurvegari skákmóts gervigreindanna eftir að hafa mátað Grok, gervigreindarforriti Elons Musks.

Gervigreindarmódelið sem bar sigur úr býtum, o3-módel OpenAI, skákaði hverjum einasta andstæðingi sínum á mótinu sem fór fram á vegum Kaggle, vefvettvangs í eigu Google að því er fram kemur í umfjöllun BBC.

Ekki sérsmíðaðar fyrir taflborðið

Þær gervigreindir sem þarna öttu kappi voru ekki sérsmíðaðar fyrir taflborðið líkt og mörg skákforrit, heldur eru þær hannaðar til almennrar notkunar.

Stofnendur fyrirtækjanna sem standa að baki gervigreindarmódelunum tveimur, Sam Altman hjá OpenAI og Elon Musk sem á xAI, forritið á bak við Grok, hafa báðir haldið því fram að nýjustu gervigreindarmódel þeirra séu þau gáfuðustu í heimi.

Skáklistin hefur oft verið bendluð við gáfnafar og getu einstaklinga til að hugsa rökrétt, og þykir því tilvalinn mælikvarði til að skera að einhverju leyti úr um það þrætuepli gervigreindarfyrirtækjanna tveggja.

Lék af sér í úrslitunum

Lengst af þótti Grok sigurstranglegasta módelið á mótinu að sögn Pedro Pinhata, leiklýsanda chess.com, en í úrslitaleikjum sínum gegn o3 hafi Grok spilað á „óþekkjanlegan“ máta og gert mistök eftir mistök.

Áður en úrslitaleikirnir fóru fram hafði Musk gortað sig af því á X að skákfærni spjallmennisins væri „hliðarverkun“ – xAI hefði við þróun módelsins varið nánast engum tíma í að þjálfa upp taflgetu gervigreindarinnar.

Átta gervigreindarmódel frá fyrirtækjunum Anthropic, Google, OpenAI, xAI, ásamt kínversku framleiðendunum DeepSeek og Moonshot AI, voru skráð til leiks á mótinu.

Elon Musk stærði sig af því að skákhæfni Grok væri …
Elon Musk stærði sig af því að skákhæfni Grok væri fullkomlega áreynslulaus. AFP/Lionel Bonaventure

Skákfærni tölvuforrita markað vatnaskil

Í dag eru flest skákforrit nánast ósigrandi, jafnvel gegn færustu skákmönnum veraldar, en í gegnum tíðina hefur skákfærni tölvuforrita oft verið notuð til þess að marka framfarir í þróun tækninnar. 

Má þar nefna skáktölvuna Deep Blue, en sigur hennar árið 1997 á þáverandi heimsmeistara í skák, Garry Kasparov, þykir hafa markað vatnaskil í sögu þróunar gervigreindar.

Gary Kasparov tefldi fyrst við tölvuna Deep Blue árið 1996, …
Gary Kasparov tefldi fyrst við tölvuna Deep Blue árið 1996, og laut loks í lægra haldi fyrir henni árið 1997. mbl.is/Ómar Óskarsson

Sjá má nánari lýsingar á mótinu á vefsíðu chess.com.

mbl.is

Nýjast á mbl.is »

Morgunblaðið Umræðan
Bergþór Ólason
Hraðferð í ESB-aðlögun var sennilega alltaf planið
Vilhjálmur Bjarnason
Hugsjón, málæði og kjarkur
Meira í Umræðunni »
Fleira áhugavert
Aðflutningur þrýstir á húsaleigu Skýrari rammi fyrir þá sem eru sérlega hættulegir Húseiningarnar í slysinu allt að fjögur tonn Landvarsla í Reynisfjöru ekki á borðinu

Nýjast á mbl.is »

Morgunblaðið Umræðan
Bergþór Ólason
Hraðferð í ESB-aðlögun var sennilega alltaf planið
Vilhjálmur Bjarnason
Hugsjón, málæði og kjarkur
Meira í Umræðunni »
Fleira áhugavert
Fannst erfitt og óþægilegt að gefa sig fram Eigandi Ölvers: „Hressir Danir í fullkomnu rugli“ Myndir: Beittu piparúða í óeirðum eftir leik Vaxtastefnan komin í „algjöra sjálfheldu“