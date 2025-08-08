OpenAI krýnt sigurvegari gervigreindarskákmóts

OpenAI stendur uppi sem sigurvegari skákmóts gervigreindanna eftir að hafa mátað Grok, gervigreindarforriti Elons Musks.
Gervigreindarmódelið sem bar sigur úr býtum, o3-módel OpenAI, skákaði hverjum einasta andstæðingi sínum á mótinu sem fór fram á vegum Kaggle, vefvettvangs í eigu Google að því er fram kemur í umfjöllun BBC.
Þær gervigreindir sem þarna öttu kappi voru ekki sérsmíðaðar fyrir taflborðið líkt og mörg skákforrit, heldur eru þær hannaðar til almennrar notkunar.
Stofnendur fyrirtækjanna sem standa að baki gervigreindarmódelunum tveimur, Sam Altman hjá OpenAI og Elon Musk sem á xAI, forritið á bak við Grok, hafa báðir haldið því fram að nýjustu gervigreindarmódel þeirra séu þau gáfuðustu í heimi.
Skáklistin hefur oft verið bendluð við gáfnafar og getu einstaklinga til að hugsa rökrétt, og þykir því tilvalinn mælikvarði til að skera að einhverju leyti úr um það þrætuepli gervigreindarfyrirtækjanna tveggja.
Lengst af þótti Grok sigurstranglegasta módelið á mótinu að sögn Pedro Pinhata, leiklýsanda chess.com, en í úrslitaleikjum sínum gegn o3 hafi Grok spilað á „óþekkjanlegan“ máta og gert mistök eftir mistök.
Áður en úrslitaleikirnir fóru fram hafði Musk gortað sig af því á X að skákfærni spjallmennisins væri „hliðarverkun“ – xAI hefði við þróun módelsins varið nánast engum tíma í að þjálfa upp taflgetu gervigreindarinnar.
Átta gervigreindarmódel frá fyrirtækjunum Anthropic, Google, OpenAI, xAI, ásamt kínversku framleiðendunum DeepSeek og Moonshot AI, voru skráð til leiks á mótinu.
Í dag eru flest skákforrit nánast ósigrandi, jafnvel gegn færustu skákmönnum veraldar, en í gegnum tíðina hefur skákfærni tölvuforrita oft verið notuð til þess að marka framfarir í þróun tækninnar.
Má þar nefna skáktölvuna Deep Blue, en sigur hennar árið 1997 á þáverandi heimsmeistara í skák, Garry Kasparov, þykir hafa markað vatnaskil í sögu þróunar gervigreindar.
Sjá má nánari lýsingar á mótinu á vefsíðu chess.com.