Feðgin Íslandsmeistarar í ökuleikni

Íslandsmeistarakeppnin í Ökuleikni var haldin í dag við Bílaumboðið Öskju á Krókhálsi, þar sem keppendur tóku þátt í blíðskaparveðri. Nokkrir fyrrum Íslandsmeistarar tóku þátt og ljóst var frá upphafi að þeir settu tóninn fyrir aðra keppendur.
Brautirnar tvær voru nokkuð krefjandi en með útsjónarsemi mátti aka þær með talsvert meiri hraða en oft tíðkast í keppni sem þessari. Úrslit voru á þann veg, að Gunnar Örn Angantýrsson er Íslandsmeistari karla í ökuleikni og bróðir hans Jón Örn Angantýrsson endaði í öðru sæti, en báðir hafa þeir unnið þennan titil tvívegis áður. Í þriðja sæti var Hinrik Þór Harðarson.
Í kvennaflokki var spennan ekki síðri, en Agnes Lóa Gunnarsdóttir er Íslandsmeistari kvenna í ökuleikni, en hún er dóttir Gunnars Arnars. Er þetta í fyrsta sinn sem feðgin ná að verða Íslandsmeistarar á sama tíma í ökuleikni. Í öðru sæti var Eva Hrund Willatzen og Hanna Rún Ragnarsdóttir varð í þriðja sæti. Það var Brautin - bindindisfélag ökumanna sem stóð fyrir keppninni í samstarfi við Bílaumboðið Öskju sem útvegaði bíla til keppninnar, aðstöðu og gaf verðlaun.