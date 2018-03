Jóhann Berg mátar nýju treyjuna - mynd

Jóhann Berg Guðmundsson er staddur í San Francisco ásamt öðrum í landsliðinu í fótbolta. Aðfaranótt laugardags er vináttuleikur gegn Mexíkó og leikur liðið í nýju landsliðstreyjunum í fyrsta skipti í leiknum.

Leikmenn fóru í myndatöku í nýju treyjunum í vikunni og Jóhann Berg sýndi niðurstöðuna á Instagram í dag. Hér að neðan má sjá Jóhann í nýju treyjunni.

The new 🇮🇸 kit ⚽️

