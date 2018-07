Tíu spor saumuð í enni Guðmundar

Sauma þurfti tíu spor í enni FH-ingsins Guðmundar Kristjánssonar eftir að hann fékk þungt högg á höfuðið í leik FH gegn finnska liðinu Lahti í fyrri viðureign liðanna í 1. umferð forkeppni Evrópudeildarinnar í knattspyrnu í Finnlandi í gær.

Guðmundur fór af velli á 79. mínútu vegna höfuðhöggsins og Haukur Heiðar Hauksson læknir FH-liðsins og söngvarinn góðkunni úr Dikta saumaði tíu spor í enni miðjumannsins eftir leikinn. Miðvörðurinn Rennico Clarke hafði fyrr í leiknum þurft að fara af velli eftir höfuðhögg en það myndaðist stór kúla á höfði leikmannsins.

„Þetta var helvíti ljótur skurður á Gumma. Hann vildi samt halda áfram en það var ekkert vit í því. Það sprakk hins vegar ekkert fyrir hjá Rennico heldur kom stór kúla á höfuð hans. Við munum tékka betur á þeim þegar við komum heim,“ sagði Ólafur H. Kristjánsson þjálfari FH-inga við mbl.is í morgun en lærisveinar hans eru í vænlegri stöðu eftir að hafa fagnað 3:0 sigri gegn finnska liðinu.

Síðari leikur liðanna fer fram í Kaplakrika á miðvikudaginn en sigurliðið úr rimmunni mætir ísraelska liðinu Hapoel Haifa í 2. umferðinni.

3-0 victory and 10 stitches. Eventful day in Finland. Before and after.

A post shared by Guðmundur Kristjánsson (@gummikri) on Jul 12, 2018 at 12:35pm PDT