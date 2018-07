Enskur sóknarmaður í Grindavík

Knattspyrnudeild Grindavíkur hefur gengið frá samningi við enska sóknarmanninn Sophie O'Rourke en hún er 19 ára gömul og kemur frá Reading í heimalandinu.

O'Rourke staðfesti þetta sjálf á Twitter-síðu sinni í gær. Grindavík er í 8. sæti Pepsi-deildarinnar með níu stig eftir ellefu leiki, aðeins þremur stigum meira en KR og FH sem eru í fallsætunum.

Very happy to have signed my first professional contract. Looking forward to getting started with a new challenge ✍🏽⚽️ pic.twitter.com/ah7x5rJzau