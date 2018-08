Ísland Norðurlandameistari í fótbolta

Íslenska U16 ára landslið karla í fótbolta varð í dag Norðurlandameistari í fótbolta eftir 1:0-sigur á Finnlandi í úrslitaleik í Færeyjum. Staðan eftir venjulegan leiktíma var markalaus, en íslenska liðið knúði fram sigur í framlengingu.

Ísland vann því alla fjóra leiki sína á mótinu. Ísak Bergmann Jóhannesson skoraði sigurmarkið með fallegum skalla sem sjá má hér fyrir neðan, en Ísland var að vinna mótið í annað skipti og í fyrsta skipti síðan árið 2011.

Boooooom @footballiceland U17 take the lead vs. Finland in extra time 1-0 in the Final. Goalscorer: Ísak Bergmann Jóhannesson (2003) 🇮🇸⚽️👊 #TeamTotalFootball pic.twitter.com/3jPzjCJ3NL