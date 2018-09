Tvær breytingar á byrjunarliði Íslands

Freyr Alexandersson þjálfari kvennalandsliðsins í knattspyrnu hefur tilkynnt byrjunarlið Íslands sem mætir Tékkum í afar mikilvægum leik í undankeppni HM en lokaumferð riðlakeppninnar verður leikin í dag. Flautað verður til leiks á Laugardalsvellinum klukkan 15.

Tvær breytingar eru á byrjunarliði Íslands frá tapleiknum gegn Þjóðverjum á laugardaginn. Sigríður Lára Garðarsdóttir og Elín Metta Jensen koma inn í liðið fyrir Rakel Hönnudóttur og Berglindi Björgu Þorvaldsdóttur.

Byrjunarlið Íslands:

Guðbjörg Gunnarsdóttir

Sif Atladóttir

Glódís Perla Viggósdóttir

Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir

Ingibjörg Jónsdóttir

Sara Björk Gunnardóttir

Sigríður Lára Garðarsdóttir

Hallbera Guðný Gísladóttir

Selma Sól Magnúsdóttir

Elín Metta Jensen

Fanndís Friðriksdóttir

👇 This is how we start our game against the Czech Republic.#dottir #fyririsland pic.twitter.com/zAMjU4eCo5